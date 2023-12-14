Instagram запустив ШІ-інструмент Backdrop — для генерації фонів у Stories

Новини про генеративний штучний інтелект, здається, з’являються щодня, але на цей раз вони не надто серйозні, а веселі — відтепер нова технологія допоможе вам створити Stories, а точніше фон для власного зображення.

Нову функцію під назвою Backdrop анонсував керівник напрямку генеративного ШІ Meta Ахмад Аль-Дале — з відеоінструкцією її використання. Інструмент з’являється під час запису чи завантаження Stories, розміщується поряд з вже активними значками у верхній частині екрана, як-от текст і музика, і виглядає як зображення людини з прямокутною рамкою позаду.

Якщо на значок натиснути — фон зображення стане картатим (як це буває у редакторах зображень, на кшталт PhotoShop), а у текстовому полі запропонують «описати фон, який ви хочете отримати».

Додати можна що завгодно, але доведеться зважати на етичні обмеження соцмережі. До того ж контент буде позначений тегом «‎AI Backdrop».

Інструмент Backdrop наразі доступний лише для користувачів із США.