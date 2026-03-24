ШІ-боти дістали Reddit: платформа хоче ввести ID-верифікацію користувачів

Reddit стикається з реальною проблемою ботів. І, щоб впоратися з нею, Reddit розглядає використання останнього популярного рішення у технологічній індустрії: перевірки особи. Проте як до цього поставляться користувачі — велике питання.





На технічному шоу TBPN генеральний директор Reddit Стів Хаффман розповів про те, як ШІ створює проблеми для платформи, та обговорив можливі рішення. Хаффман пояснив, як ці рішення повинні відповісти на питання: “Чи справді зараз на Reddit знаходиться людина?”

“Reddit створений для людей”, — сказав Хаффман, після чого обговорив різні процеси перевірки, які компанія розглядає.

Справді, Reddit довго мав проблеми з автоматизованими акаунтами та контент-фермами, які розміщували пости та маніпулювали системою апвотів. Проте з ростом ШІ Reddit став завалений ботами, які намагаються імітувати реальних користувачів та відповідати на їхні пости й коментарі спамом.

“Найлегший спосіб — це щось на кшталт Face ID або Touch ID, або загалом технологія, що називається passkeys”, — продовжив Хаффман.

З 2024 року Google значно збільшив видимість Reddit у результатах пошуку. Внаслідок цього спамери масово прийшли на Reddit як на інструмент SEO. Цікаво буде побачити, який метод перевірки особи обере Reddit. Незалежно від вибору, це, швидше за все, викличе негативну реакцію дуже принципової та орієнтованої на приватність аудиторії платформи.





“Кожна платформа хоче знати: “це людина?” Тепер версія Reddit: “це людина, але ми не хочемо знати, яка саме людина””, — запевняє Хаффман.

Це досить важлива відмінність для Reddit, який базує платформу на можливості користувачів залишатися анонімними.

Хаффман пояснив, що існують “важчі версії” перевірки особи, такі як “сервіси перевірки ID”, яким компанія вже підпорядковується там, де цього вимагають державні регуляції. Проте, схоже, вони не планують впроваджувати такі методи більш широко, щоб боротися з проблемою ботів на платформі.

Алексіс Оганян, співзасновник Reddit, який залишив раду компанії у 2020 році, опублікував повідомлення на підтримку спроби вирішити проблему ботів, але також зазначив, що це буде складно зробити без відчуження користувачів Reddit.

“RDDT, вимагаючий Face ID — це не те, що я мав у своєму бинго, але щось потрібно зробити з усім фейковим / ботованим контентом — я просто не знаю, як продати сканування обличчя реддіторам або навіть тих, хто просто читає”, — сказав Оганян.

У своєму інтерв’ю на TBPN Хаффман підтримав реальні випадки використання ШІ на сайті, наприклад, боти для автоматичного перекладу. Проте Хаффман зазначив, що навіть з хорошими ШІ-ботами на платформі компанія повинна бути впевнена, що за ботом стоїть реальна людина. Reddit вже анонсує більш-менш конкретні плани:

“Не лише вимірювати, чи є користувач людиною, а й маркувати і позначати автоматизовані облікові записи без необхідності повної блокади”.

Компанія планує ввести систему ідентифікації та маркування ботів поряд із верифікованими профілями для публічних фігур, брендів та інших довірених учасників, щоб користувачі могли чіткіше бачити, що саме є автоматизованим контентом.

Це частина ширшої стратегії, спрямованої на захист довіри до дискусій та інформації на платформі. Окрім боротьби із спамом, забезпечення того, щоб реклама та інша комерційна активність таргетувалася на реальних людей, стає для Reddit критичним.

Деякі користувачі вказують, що боти можуть знижувати цінність рекламної аналітики через фейкові покази та взаємодії, що має економічні наслідки для платформи.





Інші зовсім не проти проходити запропоновані перевірки:

“Якщо вони насправді просто приймають відповідь “так/ні” від ОС без збереження біометрії, тоді в мене немає проблем з цим”, — коментує один з користувачів.

Довгострокові випадки ШІ‑ботів, які масово заповнюють Reddit та інші майданчики, досліджуються вже досить давно. У 2025 році дослідницька група опублікувала експеримент, де IS‑боти опублікували понад 1 700 коментарів на subreddit Change My View, проникнувши у дискусії під виглядом різних особистостей, включно з вигаданими та суперечливими. Інцидент ще тоді спровокував розмови про потребу ідентифікації користувачів.





Джерело: Mashable