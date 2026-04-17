Anthropic випустила флагманську модель ШІ Claude Opus 4.7: що вона може

Anthropic випустила нову модель ШІ Claude Opus 4.7 для просунутого вайбкодингу та мультимодальних завдань.





Розробники називають модель більш надійною для виконання складних та багатоетапних завдань, особливо для розробки ПЗ. Зазначається, що перші користувачі вже відзначили більшу впевненість Claude Opus 4.7 у виконанні складних завдань програмування, які раніше вимагали ретельної уваги з боку людини.

Нова модель приділяє більше уваги саме якості виконання. Вона обробляє розширені робочі процеси з кращою узгодженістю та перевіряє власні результати перед наданням відповіді. Це вирішує проблему, яка тривалий час викликала нарікання серед багатьох розробників, ненадійні результати у багатоетапних завданнях.

Модель також демонструє покращене дотримання інструкцій. Вона дотримується підказок суворіше за попередні версії. Це може вимагати від розробників коректування способу створення підказок. Інструкції, до яких не так суворо відносились попередні моделі, тепер здатні давати неочікувані, однак технічно правильні результати.





Claude Opus 4.7 демонструє кращі результати у завданнях з обробки передового ПЗ та складній аналітичній роботі. Внутрішнє тестування також демонструє кращі результати у завданнях, пов’язаних з фінансами, включно зі структурованим аналізом та якістю наданих даних.

Значно покращені можливості машинного зору. Модель обробляє зображення з вищою роздільною здатністю до 2576p. Це дозволяє ефективніше візуалізувати складні скриншоти та докладні діаграми. Приклади застосування включають обробку складних інформаційних панелей, вилучення структурованих даних, підтримку ШІ-помічників на інших ПК.

Introducing Claude Opus 4.7, our most capable Opus model yet. It handles long-running tasks with more rigor, follows instructions more precisely, and verifies its own outputs before reporting back. You can hand off your hardest work with less supervision. pic.twitter.com/PtlRdpQcG5 — Claude (@claudeai) April 16, 2026

Claude Opus 4.7 покращує керування пам’яттю. Модель може зберігати ключову інформацію з файлів й повторно використовувати її під час виконання наступних завдань. Це позбавляє необхідності багаторазово надавати один й той самий контекст, прискорюючи робочі процеси та знижуючи витрати.

В Anthropic також визнають, що Claude Opus 4.7 за своїми можливостями поступається більш досконалій Mythos Preview, однак демонструє кращі результати за Opus 4.6 у цілій низці тестів. Компанія також запровадила заходи захисту й обмеження, пов’язані з запитами, що стосуються кібербезпеки.

Opus 4.7 тепер доступний на кількох платформах, включаючи API від Anthropic, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI та Microsoft Foundry. Ціна залишається незмінною: $5 доларів за 1000000 вхідних токенів та $25 доларів за 100000 вихідних токенів.

Раніше ми писали, що Anthropic представила свою передову модель ШІ Claude Mythos Preview, здатну виявляти вразливості та помилки у ПЗ. Враховуючи широкі можливості Claude Mythos, який вже виявив тисячі вразливостей у всіх ключових ОС та браузерах, Anthropic вирішила не випускати цю модель у широкий доступ.





Джерело: Interesting Engineering