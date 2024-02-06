iOS 17 впроваджується на iPhone повільніше, ніж iOS 16 роком раніше

Операційну систему iOS 17 встановлено на 76% iPhone, випущених за останні чотири роки. Про це свідчить статистика Apple.

Разом з тим 20% iPhone, випущених за останні чотири роки, як і раніше, працюють під керуванням попередньої версії iOS 16. Ще в 4% випадків використовується більш рання операційна система. Серед усіх активних iPhone на частку iOS 17 припадає 66%. Ще 23% працюють під керуванням iOS 16 і 11% ─ більш ранньої версії iOS.

Apple також поділилася даними щодо використання iPadOS. На 61% iPad, представлених за останні чотири роки, встановлена iPadOS 17, на 29% ─ встановлена iPadOS 16, а на 10% ─ більш рання версія iPadOS. Серед усіх активних iPad 53% мають iPadOS 17, 29% ─ iPadOS 16 та 18% використовують більш ранню версію iPadOS.

Приблизно в цей же час минулого року на 81% всіх iPhone, представлених за попередні чотири роки, була встановлена найновіша на той момент iOS 16. Таким чином, впровадження iOS 17 йде повільніше. Однак у лютому 2023 року лише 53% iPad працювали під управлінням нової iPadOS 16. Тому темпи впровадження iPadOS 17 вищі за iPadOS 16.

iOS 17 вийшла у вересні 2023 року, і на цей час Apple випустила три великі оновлення. Четверте велике оновлення iOS 17.4 вийде у березні.

Джерело: macrumors