Google Meet інтегрований у CarPlay, але без відео — заради безпеки водіїв

Depositphotos

Google Meet тепер доступний у CarPlay — принаймні для власників iPhone. Компанія оголосила про інтеграцію, яка дозволяє брати участь у робочих нарадах під час керування автомобілем в аудіорежимі.





Крім дзвінків, додаток також показує розклад майбутніх зустрічей і дозволяє приєднуватися до них одним натисканням. Дзвінки з дороги існують з появою автомобільних телефонів, але технологічні компанії досі знаходять нові й нестандартні способи зробити втечу від нарад неможливою. Хоча CarPlay та Android Auto мають вбудовану підтримку звичайних телефонних дзвінків і підтримують деякі інші програми для дзвінків, Google Meet ніколи не підтримувався.

Якщо під час поїздки потрібно було приєднатися до робочого дзвінка, доводилось або відключати телефон від авто й слухати через динамік самого телефону, або просити когось іншого сісти за кермо, поки підключаєшся до наради.

“Ми раді оголосити про Google Meet для Apple CarPlay, що дозволяє професіоналам у дорозі залишатися на зв’язку без допомоги рук і безпечно приєднуватися до нарад під час поїздки”, — так Google описує нову функцію.

За словами Google, у додатку можна переглядати розклад майбутніх зустрічей і приєднуватися до нарад, натиснувши на них. Це зручно для входу в конкретні наради, але постає питання — чи не забагато всього відбувається в додатку, який розроблений для використання під час водіння.





Це зручно, але існує ризик відволікання водія, який переглядає денний розклад просто за кермом. Але Google наголошує, що відеофункцій тут немає. Поки iPhone підключений до CarPlay, камера буде вимкнена під час дзвінків у Google Meet, і користувачі не зможуть бачити відеотрансляції інших учасників. Попереднього екрану перед входом у нараду також немає.

Загалом, інтерфейс у CarPlay навмисно спрощений до мінімуму: доступні лише кнопки вимкнення мікрофону та виходу з наради. Такі функції, як чат, підняття руки, опитування та сесії питань і відповідей, у CarPlay-версії недоступні. Звук при підключенні автоматично переходить з телефону або навушників на динаміки автомобіля.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Компанія повідомляє, що функція доступна для всіх клієнтів Google Workspace, підписників Workspace Individual та користувачів з особистими обліковими записами Google. Найпомітніше упущення в цьому списку — власники Android.

Це ще один цікавий випадок, коли Google випускає функціонал у версії свого додатку для iPhone раніше, ніж для ОС, яку він сам розробляє. Можна було б очікувати, що користувачі Android отримають цю функцію одночасно з iOS, якщо не раніше. Власникам Android доведеться ще трохи почекати, щоб підключатися до робочих нарад через Android Auto.

Google Meet — це друга велика анонсована новинка для CarPlay цього тижня. OpenAI також оголосив про підтримку ChatGPT у CarPlay — після змін у iOS 26.4, які відкрили підтримку для додатків зі штучним інтелектом. Втім, під час тестування ChatGPT одразу продемонстрував галюцинації.

Варто зазначити, що Google Meet з’явився у CarPlay не першим серед подібних сервісів — Zoom був доступний на цій платформі вже певний час, тож Google фактично наздоганяв конкурента. Microsoft Teams, Zoom та Webex також доступні як у CarPlay, так і в Android Auto.

Розгортання функції де-факто розпочалося ще 23 березня і має охопити всіх користувачів протягом двох тижнів. Для роботи функції потрібна iOS 17 або новіша версія. Google не уточнює, в яких регіонах функція вже доступна, тому користувачам рекомендують додатково перевірити місцеве законодавство щодо телефонних розмов за кермом, аби уникнути порушень правил дорожнього руху.

Джерело: LifeHacker