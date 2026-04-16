Злив iOS 27: Apple додасть сканування їжі, розумний Safari та інші функції

Apple активно готується до випуску нової версії мобільної операційної системи iOS 27. Напередодні конференції WWDC 2026 у коді системи вже знайшли кілька нових функцій, які очікуються в наступному великому оновленні. Їх виявив розробник Ніколас Альварес, досліджуючи бекенд платформи.
За попередніми даними, компанія готує великий пакет оновлень під брендом Apple Intelligence. Йдеться не лише про нові функції, а й про глибоку інтеграцію ШІ у повсякденні сценарії — від браузера до гаманця.
Одне з ключових оновлень торкнеться функції Visual Intelligence. Вона отримає одразу два практичні сценарії. Перший — сканування харчових етикеток. Користувач зможе навести камеру на склад продукту й одразу отримати детальну інформацію про інгредієнти. Очікується, що це може працювати разом з Apple Health для відстеження спожитих калорій.
Другий сценарій — робота з контактами. Достатньо відсканувати картку, і система автоматично додасть новий контакт у телефонну книгу без ручного введення.
Зміни також торкнуться браузера Safari. В iOS 27 він зможе самостійно підписувати групи вкладок. Наприклад, якщо користувач відкрив кілька сторінок про комп’ютери, система автоматично позначить групу як “computer”. Це спрощує навігацію і економить час.
Ще одна практична функція з’явиться в Apple Wallet. Застосунок навчиться перетворювати фізичні квитки та пропуски у цифровий формат. Наприклад, можна відсканувати штрихкод абонемента в спортзал і зберегти його як віртуальну картку для швидкого доступу.
Усі ці можливості — лише частина змін, які Apple готує до WWDC 2026. Очікується, що компанія покаже значно більше функцій і зробить ШІ центральною частиною iOS 27.
Джерело: wccftech
