iOS 26.4 отримала генератор плейлистів, нові емодзі і виправлення Liquid Glass

Вийшла iOS 26.4: покращення для музики, нові емодзі і виправлення Liquid Glass

Apple випустила оновлення iOS 26.4 та iPadOS 26.4, які принесли чимало нових функцій. Цього разу розробники зосередилися на таких аспектах системи як музика, персоналізація та дрібні покращення щоденного користування.





Що нового в iOS 26.4

Головне нововведення iOS 26.4 — Playlist Playground. Це генератор плейлистів на базі ШІ, який створює добірку треків за введеним запитом. Можна описати настрій, емоції чи активність, і система підбере відповідну музику. По суті, Apple реалізувала підхід, схожий на той, що Spotify запустив ще у 2024 році.

Також з’явився віджет Ambient music. Він додає на головний екран швидкий доступ до фонових звуків: для сну, відпочинку, концентрації чи загального самопочуття. Це розширення інструмента з Центру керування, але тепер усе під рукою без зайвих кліків.

Додатково Apple інтегрувала сервіс Bandsintown в Apple Music. Тепер застосунок показує найближчі концерти у вашому регіоні — корисна дрібниця для тих, хто регулярно відвідує живі виступи.





Оновлення принесло й нові емодзі від Unicode. Серед них — Bigfoot, “хмарка бійки” у стилі старих мультфільмів, тромбон, скриня зі скарбами, спотворене обличчя, огризок яблука, косатка, балетні танцівники та зсув.

Family Sharing тепер дозволяє дорослим учасникам сімейної групи оплачувати покупки власними способами оплати, без необхідності використовувати основну картку організатора сім’ї.

Водночас Apple продовжує вдосконалювати свої мобільні операційні системи та доводити до ладу нещодавно реалізовані функції та можливості. Компанія додала опцію Reduce Bright Effects, щоб зменшити надто яскраві ефекти інтерфейсу Liquid Glass — на фоні критики від користувачів. Також виправили баг із клавіатурою, який викликав помилки під час швидкого набору тексту.

Паралельно виходить macOS Tahoe 26.4. У ньому повернули компактну панель вкладок у Safari та додали можливість обмежувати максимальний рівень зарядки Mac у діапазоні 80–100%. У watchOS 26.4 з’явилася функція запуску тренування в один дотик.

Джерело: engadget