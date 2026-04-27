Новини Софт 27.04.2026

Windows 11 більше не нав’язує оновлення: Microsoft пом'якшила умови

Вадим Карпусь

Оновлення Windows 11 / Depositphotos

Microsoft змінює підхід до оновлень у Windows 11, і нові правила певно порадують багатьох власників ПК. Тепер користувачі можуть відкладати апдейти не просто на певний термін, а фактично на будь-який час — із можливістю нескінченно продовжувати паузу.


Раніше система дозволяла зупинити оновлення максимум на 35 днів. Тепер цей ліміт формально зберігається, але його можна скидати й запускати заново стільки разів, скільки потрібно. Тобто користувач ставить паузу на 35 днів, а після завершення — знову продовжує її без обмежень.

Це рішення дозволяє вирішити одразу кілька проблем, які дратують користувачів вже багато років. По-перше, несподівані оновлення під час роботи, гри або важливих задач можуть призвести до небажаних перезавантажень системи та втрати результатів. По-друге, нерідко оновлення призводять до збоїв у роботі системи. В таких випадках виникає бажання відкласти встановлення апдейтів, щоб зберегти комп’ютер в робочому стані. У компанії пояснюють, що зміни з’явилися після відгуків користувачів, які скаржилися на “переривання через невчасні оновлення та недостатній контроль над тим, коли вони відбуваються”.


Окрім паузи встановлення оновлень Windows 11, система також дає ще більше гнучкості. Тепер під час вимкнення або перезавантаження завжди можна обрати варіант без встановлення оновлень. Це продовжує курс на спрощення взаємодії з системою, який Microsoft уже почала раніше.

Наприклад, нещодавно компанія дозволила пропускати оновлення під час первинного налаштування пристрою (OOBE). Тепер цей підхід поширюється і на щоденне використання.

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

Водночас варто зауважити, що більшість оновлень містять виправлення безпеки. Компанія прямо наголошує, що відкладати їх надовго не варто, навіть якщо технічно це стало можливим. Рішення про встановлення тепер повністю на боці користувача.

Наразі нові можливості доступні учасникам програми тестування Windows Insider, зокрема у Dev і Experimental-каналах. Масове розгортання для всіх користувачів очікується пізніше.

Джерело: engadget

