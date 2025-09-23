iPhone серед блокнотів: Montblanc представляє записник E Ink Digital Paper за $905

Montblanc E Ink Digital Paper

Перехід від класичного блокнота й ручки до цифрових пристроїв для нотаток уже сам по собі може коштувати чимало. Але виробник люксових ручок Montblanc вирішив підняти планку ще вище, представивши власний електронний планшет для записів Digital Paper. Пристрій створений у співпраці з дизайн-студією Akqa, над ним працювали 3 роки. У Montblanc його описують як “цифровий простір для письма, ескізів і нотаток, що дає змогу зосередитися на процесі”.

Новинка працює на основі монохромної E Ink-панелі, покритої скляним шаром і захищеної алюмінієвим корпусом. Разом з електронним блокнотом постачається стилус, зовні схожий на преміальні лінери компанії. Він підтримує зворотний тактильний зв’язок, 4000 рівнів чутливості до натиску, має змінні наконечники й заряджається бездротовим способом. Ручку можна закріпити за допомогою магніту у спеціальному заглибленні на передній панелі. Вона підключається через Bluetooth 5.4. Але виробник не став використовувати цей зв’язок для передачі аудіо на бездротові навушники чи колонки. Водночас компанія пропонує мобільний застосунок для синхронізації.

У Montblanc Digital Paper також є дводіапазонний Wi-Fi для резервного копіювання, обміну нотатками й синхронізації даних. Для збереження нотаток доступно 64 ГБ вбудованої пам’яті, а серед програмних шаблонів є щоденник-планер, журнал мандрівок і розкадровки для творчих завдань. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 3740 мА·год, однак виробник не уточнює автономність. Зарядка відбувається через порт USB-C. Електронний блокнот важить 436 г, стилус додає ще 17 г, а розміри становлять 222×191×4,9 мм — приблизно відповідає 10,3-дюймовому екрану.

Ціна електронного записника Montblanc Digital Paper становить $905. На вибір покупців доступні три кольори корпусу.

Це не перша спроба Montblanc увійти у сферу цифрових нотаток. Раніше компанія пропонувала рішення Augmented Paper на основі мобільних застосунків. Однак Digital Paper став першим самостійним ePaper-пристроєм бренду. Судячи з характеристик і вартості, він орієнтований не на технологічні інновації, а на статус і престиж власника. Також раніше Montblanc випускала розумні годинники: Summit, Summit 2 та Summit 3.

Джерело: newatlas