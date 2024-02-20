ITC.ua запустив англомовну версію сайту

Привіт, хочемо поділитися важливим апдейтом — англосакси захопили ITC.ua сьогодні запустили англомовний інтерфейс сайту, який вже напевно встигли помітити деякі особливо уважні читачі. Це дозволить надалі активно розвивати сайт та створювати ще більше цікавого контенту.

Для чого?

Прагнемо надалі робити ще більше якісного українського контенту — задля двох ключових цілей: а) зміцнення лідерства ITC.ua як найбільшого в Україні медіа про IT, ігри, кіно та авто; б) прискорення планів щодо багатовекторної розбудови спільноти людей із різними думками та поглядами навколо різноформатної платформи відповідно до нової стратегії розвитку проєкту.

Сподіваємося, що цей та подальші кроки забезпечать нам необхідні ресурси для втілення амбітних цілей та віримо, що англомовна версія ITC.ua — наближає нас до цивілізованого західного світу та Геть від москви :). А ще — допоможе нам ефективніше протидіяти ворожій російській пропаганді та поширювати важливу інформацію про технологічні досягнення та здобутки талановитих українців на західну авдиторію.

Як перейти на англомовну версію сайту

Перемикач мов на сайті вже оновився — знайти його можна на звичному місці у верхньому правому куті. Сподіваємося, що сайт сподобається й закордонним читачам. Будемо невимовно вдячні, якщо підтримаєте та розповсюдите серед знайомих іноземців.

Це лише перший пункт нашого плану розвитку на 2024-й, тож не перемикайтеся та слідкуйте за анонсами 😉

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