Ізраїль розгорнув масову програму розпізнавання облич у секторі Газа, — The New York Times

Зображення співставляють з базою даних палестинців, які нібито мають зв’язки з ХАМАС.

Як повідомляє The New York Times, ізраїльська військова розвідка запровадила в Газі експериментальну програму розпізнавання обличчя, створену тель-авівською компанією Corsight, для ідентифікації людей, пов’язаних з ХАМАС.

Після атак 7 жовтня офіцери ізраїльської армії ідентифікували потенційні цілі, переглянувши записи з камер безпеки та відео, які ХАМАС завантажив у соціальні мережі. Також для розпізнавання людей залучили деяких палестинських в’язнів.

Corsight використала отримані фото для створення інструменту розпізнавання облич і хвалилася, що її технологія може точно ідентифікувати людину, навіть якщо видно менш як 50% їх обличчя. Щоб розширити базу даних, ізраїльські військові встановили контрольно-пропускні пункти, оснащені камерами розпізнавання облич, уздовж основних доріг, якими палестинці тікали на південь.

Водночас військові кажуть, що інструмент не завжди був точним — у випадках, коли кадри були зернистими або обличчя людей було закрите, він помилково ідентифікував їх як пов’язаних з ХАМАС. Подібним чином система позначила палестинського поета Мосаба Абу Тоху, який в середині листопада намагався виїхати з Гази до Єгипту через один з ізраїльських КПП. Повідомляється, що чоловіка утримували в ізоляторі, допитували та били протягом двох днів — перш ніж без пояснень відпустити.

Технологію Corsight доповнили безплатною Google Photos, куди завантажили бази даних і скористались функцією пошуку за фото для подальшої ідентифікації людей. Один з офіцерів сказав Times, що інструмент Google працював краще та виявляв людину, навіть якщо видно лише невелику частину обличчя.

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У жовтні, як повідомляв Forbes, деякі лікарні в Ізраїлі почали використовувати технологію Corsight для ідентифікації пацієнтів з «пошкодженнями», співставляючи зі знімками, які надіслали родичі.

У 2020 році Corsight заявила, що її технологія може ідентифікувати обличчя в масках, а за два роки після цього повідомила, що розробляє інструмент, який може «створити модель обличчя людини на основі її ДНК». Торік Corsight співпрацювала зі столичною поліцією в Боготі, Колумбія, щоб шукати підозрюваних у вбивствах і крадіжках у громадського транспорту.

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