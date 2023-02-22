Ізраїль розробляє для Києва покращену систему сповіщення про повітряні загрози

Ледь не щодня у Києві лунають сигнали повітряної тривоги. Вони пов’язані з ракетними обстрілами та атаками дронів, що здійснюють російські окупанти, а також злетом носіїв ракет в білорусі. Як розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, наразі Ізраїль розробляє для Києва пілотний проєкт покращеної системи раннього сповіщення про повітряну загрозу.

Наразі, коли російські літаки злітають, приміром, у білорусі, тривога включається відразу по всіх північних областях України. Проте в Ізраїлі працюють потужні радари, які вираховують, куди саме летить ракета, і сирена включається секторально у конкретному місці. Разом з тим, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин є у населення, щоб заховатися в укритті. Саме таку покращену систему згодом отримає Київ.

«Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть, — заявив посол. — Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії».

Євген Корнійчук додав, що «це початок». За його словами, згодом проєкт раннього оповіщення про повітряну загрозу буде розширений на інші регіони.

Додамо, 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві заявив, що Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників.

Джерело: Укрінформ