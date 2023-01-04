Кабмін оновив ведення військового обліку в Україні — обмін даними з військкоматами здійснюватиметься через сайт «Дія»

Наприкінці 2022 року Кабінет міністрів України прийняв Постанову №1487, якою затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Документ було опубліковано 3 січня 2023 року.

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Постанова №1487 передбачає більш суворий контроль за взяттям на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також цифровізацію деяких процесів. Так, військовозобов’язані зможуть передавати дані про себе до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (раніше відомих як військкомати) через Портал «Дія», зокрема під час зміни місця проживання.

Постанова КМУ №1487 регламентує, що на військовий облік мають ставати призовники з 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років. Також на військовий облік мають ставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність освіти. Для всіх інших жінок передбачена можливість стати на військовий облік за власним бажанням. Разом з тим, жінки-медики та фармацевти, які досі не були на військовому обліку, можуть влаштовуватися на роботу без обов’язкового взяття на військовий облік до 2026 року.

Військовозобов’язані можуть прийматись на роботу чи навчання лише за наявності підтвердження, що вони стоять на військовому обліку. А усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

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Військовий облік українців, які перебувають за кордоном, віднині будуть вести дипломатичні відомства. Крім того, вони мають «сприяти поверненню» військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації. Якщо українець перебуває за кордоном до 3 місяців, на військовий облік там можна не ставати.

Відповідно до Постанови КМУ №1487, військовий облік набуде різних видів:

персонально-якісний (вестимуть центри комплектування),

персонально-первинний (вестимуть органи місцевої влади),

персональний (вестимуть підприємства, установи, державні органи, навчальні заклади, де працює або навчається військовозобовʼязаний).

Крім того, військовий облік віднині поділяється на загальний та спеціальний. Загальний облік стосується осіб, які не мають броні, а спеціальний — осіб, які її мають.