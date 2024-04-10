Кабмін скасував реєстр виробників та розповсюджувачів ПЗ

Кабінет Міністрів скасував реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, який до сьогодні вело Міністерство економіки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.

Також втрачають чинність рішення про внесення в реєстр та відповідні свідоцтва, які надавалися бізнесу, представленому в реєстрі.

Також цим же рішенням Кабінет Міністрів скасував норму, відповідно до якої Міністерство економіки за участі Генштабу ЗСУ були визначені головними виконавцями робіт з легалізації програмного забезпечення в органах влади та боротьби з його нелегальним використанням. Норма була ухвалена ще на початку 2000-х та нині втратила актуальність.

«Уряд скасував застарілі та неефективні норми й процедури у сфері держрегулювання господарської діяльності, які лише обтяжували роботу бізнесу. З часу їх ухвалення нормативно-правове поле, що регулює сферу ІТ, було суттєво удосконалене. Сьогодні працюють більш дієві та ефективні механізми у сфері інформатизації, інструменти кібербезпеки та захисту інформації, якими опікуються уповноважені органи – Мінцифри, Держслужба спецзв’язку та інші. Мінекономіки не є профільним органом у цій сфері, тож логічно, щоб непрофільні функції були зняті з Міністерства», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Відповідно до рішення Уряду, інформація, що міститься в реєстрі, буде архівована та збережена.