«Каскадер»: Раян Ґослінґ врятував життя Емілі Блант під час знімання фільму

Раян Ґослінґ та Емілі Блант розповіли, як Ґослінґ врятував життя партнерки за стрічкою «Каскадер» (The Fall Guy). Акторка, яка медитувала, не здогадувалася про потоки води, що насувалися на табір акторів, — сумнозвісний австралійський клімат.

В інтерв’ю Entertainment Weekly згадали про день, коли мусон охопив знімальний майданчик «Каскадеру». Раяну фактично довелося рятувати Емілі від затоплення. Вона медитувала у своїй гримерці та повністю пропустила інформацію про небезпеку..

«Так, ця історія смішна. Якщо чесно сказати, я не знала, що у табір вдарив мусон. У мене була тиха маленька 22-хвилинна медитація наодинці, коли мої двері відчинилися. Це було ніби ураган, і Раян був як останній із могікан: «Тобі потрібно йти!». ..Тепер він вважає, що я занадто багато медитую… Трейлери попливли. Я маю на увазі, що я була здивована тим, що мій водій, Скотт, не прийшов та не постукав у двері зі словами: «Ми повинні їхати». Скотт просто слухав Spotify», — розповіла Блант.

Історія демонструє, наскільки добре Ґослінґ і Блант працювалося разом. Їхня дружба поза кадром та жарти допомогли створити деякі вірусні моменти під час промотуру «Каскадера» та спільної появи на церемонії вручення «Оскара» у 2024 році.

Стрічка отримала схвальні відгуки критиків та глядачів з 83% на Rotten Tomatoes. Проте комедійний бойовик наразі зібрав у прокаті не надто багато — $28,5 млн за прем’єру, порівняно з очікуваними $30 млн та бюджетом $150 млн. Але «Каскадер» все ще одна з найбільших прем’єр Гослінга, фільм також входить до числа якнайкраще сприйнятих фільмів з тих, що зараз йдуть у кінотеатрах.