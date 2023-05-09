«‎Казка» Стівена Кінга вийде в українському перекладі 1 червня — видавництво КСД ексклюзивно поділилось ілюстраціями до роману

Роман Стівена Кінга «‎Казка» у жанрі темного фентезі буде доступним українською мовою – виданням займається КСД («Клуб сімейного дозвілля‎»). Вартість книги на сайті ще не вказана, однак охочим оформити передзамовлення рекомендують залишити електронну адресу для швидкого сповіщення.

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Кінг розпочав писати роман у розпал пандемії й, як сам розповідав раніше, побачив уявний образ «великого покинутого міста — безлюдного, але живого… порожні вулиці, будинки з привидами, голова гаргуйлі, яка лежить на вулиці…, розлогий палац зі скляними вежами, такими високими, що їхні верхівки пробивали хмари». Самі ці зображення надихнули письменника на створення нової історії.

У центрі сюжету «‎Казки» – 17-річний хлопець Чарлі Рід, який відправляється у подорож до таємничого королівства Емпіс: спочатку з метою врятувати сусідську вівчарку від хвороби, роздобувши чарівний сонячний годинник довголіття, а потім – й цілу чарівну країну та її мешканців від диктатора, який узурпував там владу.

В англійському варіанті книга вийшла 6 вересня 2022 року (на Amazon варіант у твердій обкладинці зараз коштує $8,49), а нині видавництво КСД готує 608-сторінковий варіант в українському перекладі, який буде доступний вже з 1 червня. Вартість на сайті ще не вказана, однак є форма для введення електронної пошти, через яку вас проінформують про старт передзамовлень та інші деталі. Звичайно, наші редактори одразу після виходу книги підготують рецензію, тож слідкуйте за оновленнями на сайті.

Обкладинка книги Стівена Кінга «‎Казка» від КСД

Відомо, що український варіант міститиме 33 ілюстрації – ексклюзивно показуємо 5 з них: