Джастін Лупе у ролі Голлі Гібні

Один із найяскравіших персонажів сучасної творчості Стівена Кінга нарешті отримає власний серіал. Йдеться про Голлі Гібні — героїню, яка за останні 15 років з’являлася у книгах автора частіше за будь-кого іншого.





Проєкт уже понад три роки перебуває в розробці. Над екранізацією роману “Голлі” працює режисер і сценарист Джек Бендер. Він зайнявся серіалом ще наприкінці 2023 року. Робота просувається повільно через інші проєкти, зокрема серіал “Інститут”, але виробництво не зупинялося.

Хто така Голлі Гібні

Голлі Гібні — приватна детективка з незвичайним характером і сильним розвитком. Вона з’являлася у кількох ключових творах Кінга, включно з “Містер Мерседес” та “Інсайдер”, де в екранізаціях її зіграли Джастін Лупе і Синтія Еріво відповідно.

У книгах персонаж проходить серйозну трансформацію. Спочатку це замкнена жінка із соціальною тривожністю та обсесивно-компульсивним розладом. Згодом вона перетворюється на повноцінну детективку з унікальним талантом до аналізу злочинів і фотографічною пам’яттю.





Роман “Голлі” показує її вже як самостійну героїню. Події відбуваються під час пандемії COVID-19. Гібні розслідує складне вбивство і паралельно бореться з особистими травмами. Це одна з найтемніших історій Кінга останніх років.

Що відомо про серіал

Сценарій пише той самий Джек Бендер, який добре знає стиль Кінга. Він також працював над серіалом “Ззовні” і брав участь у створенні “Містер Мерседес”. Це підвищує шанси на точну передачу характеру героїні.

Акторський склад поки не розкрили. Так само невідомо, яку саме версію Голлі покажуть — ближчу до інтерпретації Джастін Лупе чи більш загадкову, як у виконанні Синтії Еріво.

Та найголовніше, що серіал зосередиться саме на Голлі як центральному персонажі, а не другорядній фігурі, як було раніше. Це буде логічний крок до висвітлення всесвіту Стівена Кінга. Персонаж уже довів свою силу в книгах і попередніх екранізаціях. Якщо команда збереже глибину характеру та атмосферу історії, проєкт має всі шанси на успіх.

Джерело: screenrant