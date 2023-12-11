Казуали врятовані: для Baldur’s Gate 3 створили мод, який переводить команду персонажів під керування ШІ

Гра року Baldur’s Gate 3 зацікавила багатьох, у тому числі й тих гравців, які зазвичай не грали у кооперативні RPG (де треба керувати не одним персонажем, а командою з багатьма навичками, предметами тощо). Керування одразу кількома юнітами може дещо спантеличує новачків. З цим допоможе, принаймні якоюсь мірою, мод Total AI Control, переводить усіх персонажів Baldur’s Gate 3 крім одного в автоматичний режим – ними керує ШІ.

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Не те щоб цей мод дозволяв отримати повне задоволення від гри, але багатьом може стати до вподоби. На відміну від деяких інших, які намагалися зробити це, з модом Total AI Control напарники можуть використовувати зілля, чаклувати самозцілення та правильно використовувати всі свої навички. В деяких гравців бої зможуть стати навіть кращими, ніж раніше.

В описі мода на Nexus зазначено, що для його роботи знадобиться Norbyte’s Baldur’s Gate 3 Script Extender, який може стати у пригоді й для інших модифікацій.

Поки Total AI Control працює лише з компаньйонами, підтримка послідовників буде пізніше.

Мод також дозволяє налаштовувати ШІ.

Автор застерігає залишати керовану поведінку хоча б одному з персонажів.

Звісно, цей мод не для завзятих фанатів жанру, автор цієї новини ніколи б не встановив собі подібне. Але існують люди, які придбали гру на хайпі, не зовсім розуміючи, що це і ті, хто просто цікавиться або хочуть відкрити для себе новий, не надто популярний зараз жанр.

Джерело: DSOG