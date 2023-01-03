Кен Блок — легенда американського автоспорту та зірка YouTube — загинув 2 січня під час аварії на снігоході

2 січня 2023 року американський пілот ралі Кен Блок загинув у Юті під час поїздки снігоходом по крутому схилу.

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Кен Блок брав участь у Rally America та Global Rallycross, однак значну популярність він здобув завдяки публікації 10-серійного шоу “Gymkhana” на YouTube (останній епізод за участю Кена вийшов у грудні 2018-го). Екстремальне дрифтшоу, у якому Блок реалізовував сміливі трюки на незвичних трасах, залучило на канал майже 2 мільйони підписників.

Він також був співзасновником бренду одягу для скейтбордингу DC Shoes, а також ще однієї компанії з виробництва одягу Hoonigan Industries — остання й повідомила про смерть зірки автоперегонів.

“Кен був провидцем, першопроходцем та іконою. І, що найважливіше, батьком і чоловіком. Його буде неймовірно не вистачати”.

Місцевий офіс шерифа в окрузі Васатч, штат Юта, повідомив, що 2 січня о 14:00 надійшов дзвінок з повідомленням про аварію на снігоході в районі Мілл Холлоу. Після чого були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, які виявили, що снігохід перекинувся просто на Кена, і він помер на місці події.

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“Містер Блок їхав з групою, але був сам, коли сталася аварія. Офіційну причину смерті встановить Державна медична експертиза. Ми засмучені новиною про втрату Кеннета, і наші серця з його родиною та друзями”.

Блок, який змагається у ралі з 2005 року, був визнаний кращим новачком в Rally America у своєму першому сезоні, а потім виграв медалі з ралі-кросу на X Games і піднявся на подіум на Чемпіонаті світу з ралі-кросу. Він також брав участь в інших спортивних змаганнях, включаючи мотокрос, скейтбординг і сноубординг.

Друге дихання відкрилось у Блока на YouTube, де мільйони глядачів спостерігали за тим, як він долає небезпечні траси та смуги перешкод на різних транспортних засобах.

Кен двічі був представлений у програмі BBC Top Gear, а також з’являвся у таких відеоіграх як: Colin McRae: Dirt 2, Dirt 3 та DiRT: Showdown; у 2015 році знявся у якості “ікони” для гри Need For Speed, а у 2019-му взяв участь у Forza Horizon 4.

Кен Блок загинув у 55-річному віці, у спортсмена залишилась дружина Люсі та троє дітей.

Джерело: BBC