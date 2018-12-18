«Пять локаций и столько же Ford-кастомов»: Кен Блок опубликовал юбилейный десятый выпуск экстремального дрифт-шоу «Gymkhana TEN: The Ultimate Tire Slaying Tour»

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Гонщик, каскадер и шоумен Кен Блок наконец опубликовал юбилейную десятую серию своего личного автошоу Gymkhana / «Джимхана», в котором демонстрирует свое искусство прохождения необычных трасс в дрифт-стиле.

Десятую серию снимали в пяти различных локациях, используя пять специально подготовленных автомобилей. В итоге, гонщик и его команда посетили Лулеэльвен (Швеция), Гуанахуато (Мексика), а также Детройт, Шамрок и Лос-Анджелесе (США) на тюнингованных автомобилях Ford Mustang (HooniCorn V2), Ford Fiesta (WRC), Ford Escort (RS Cosworth), Ford Focus (RS RX) и Ford F-150 (HooniTruck).

Отметим, что юбилейный десятый выпуск «Джимханы» вышел в рамках минисериала «The Gymkhana Files» для сервиса Amazon. При создании сериала использовались материалы, которые раньше не публиковались в открытом доступе, так что поклонники Кена Блока смогут виртуально заглянуть за кулисы популярного проекта.

Напомним, что предпоследний девятый ролик [HOONIGAN] Ken Block’s GYMKHANA NINE: Raw Industrial Playground вышел осенью 2016 года и с тех пор собрал более 34 млн просмотров.

Источник: HOONIGAN