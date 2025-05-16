Kingdom Come: Deliverance 2 отримала перше DLC Brushes with Death — до 10 годин геймплею за ₴160

Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes with Death / Warhorse

Warhorse Studios і Deep Silver випустили перше з трьох запланованих сюжетних DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes with Death.

Доповнення вже доступна на всіх платформах, а його ціна зовсім невелика — всього ₴160. Також DLC можна отримати у складі Gold Edition або Expansion Pass. Доповнення виходить разом з патчем 1.3, який приніс стрільбу з лука верхи та кінні перегони, а ще низку покращень для зручності гри.

Нижче будуть деякі спойлери, як розпочати квест і що для цього треба зробити

Чого очікувати від першого DLC

Brushes with Death розповідає про зустріч Генрі та загадкового художника на ім’я Войта. Головний герой вирішив допомогти йому завершити картину та розкрити власне минуле. Завдання додає нову механіку розпису щитів, а також відбувається у двох регіонах.

DLC відкривається після проходження квесту «По Кому дзвонить дзвін» — коли у вас з’являється 12 годин, щоб урятувати Яна Птачека. Але повертатися до контенту DLC можна будь-коли після цього моменту. Початкову точку позначено значком на південний схід від замку Троскі. На тій локації ви побачите кат-сцену, яка запустить перший квест — «Схитну ситуацію». Якщо ви вже перебуваєте на мапі Куттенберга, поверніться до регіону Троскі через кучера на захід від Сухдола.

Brushes with Death — це самостійна історія з власними персонажами, діалогами й моральними виборами, що можуть вплинути на фінал. Один з таких виборів навіть може дати секретне досягнення — якщо змусити Войту говорити більше, ніж він хотів. DLC не продовжує головний сюжет, але вплітає Генрі в особисту драму Войти, яка представлена окремою від глобального конфлікту гри.

Грати в DLC можна як одразу після першого акту, так і під час другого — в обох випадках історія буде доступною. Але якщо розпочати квест після фіналу, світ гри не завжди логічно реагує на події основного сюжету. Деякі регіони, куди вас відправить DLC, можуть виглядати як такі, що мали б бути недоступні.

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Проходження займе до 12 годин, але можна впоратися й швидше, якщо не зацікавитися сторонніми пригодами чи дослідженнями мапи. Завдання доволі прямолінійні — принеси, поговори, знайди — і трохи тягучі, якщо не відбувається нічого несподіваного між точками маршруту.

Резюмуючи: DLC явно не буде по відчуттях окремою грою, але за таку ціну гріх скаржитися. Доповнення все одно може стати хорошим приводом повернутися у світ середньовічної Богемії. Це перше із трьох платних DLC, запланованих студією: наступні два — Legacy of the Forge та Mysteria Ecclesiae — вийдуть восени та взимку відповідно.

Warhorse Studios продовжує розвивати Kingdom Come: Deliverance 2 та додавати нові патчі. Наприклад, розробники розширили гру хардкорним режимом, а модери зробили його ще складнішим. Також одним з найбільших патчів був той, коли додали підтримку модів, перукарню та 1000+ фіксів.

Джерело: IGN