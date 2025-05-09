Новини Новини 09.05.2025 о 12:33 comment views icon

Kingdom Come: Deliverance 2 отримає платне DLC про дивакуватого художника — трейлер і дата виходу

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Kingdom Come: Deliverance 2 отримає платне DLC про дивакуватого художника — трейлер і дата виходу
Kingdom Come: Deliverance 2 / Warhorse

Kingdom Come: Deliverance 2 всього за тиждень отримає сюжетне DLC про дивакуватого художника. А поки що Warhorse показала трейлер доповнення.

DLC про маляра Войту

Brushes with Death додасть до гри новий ланцюжок квестів, персонажа-художника, розширення сюжету та кілька нових механік. Доповнення не вимагає проходження основної гри — його можна активувати практично на будь-якому етапі. Разом із ним вийде й великий безплатний патч 1.3.

Доповнення починається з того, що Генріх натрапляє на таємничого маляра Войту — він прив’язаний до стовпа та спілкується з черепом. Знайомство з цим художником запустить нову сюжетну лінію. Гравцям запропонують дізнатися більше про його минуле та допомогти йому створити «шедевр, який закріпить його спадщину».

Митець Войта також відкриває нову механіку — можливість розпису щитів. Гравці зможуть налаштовувати вигляд щитів Генрі: змінювати кольори, орнаменти, рамки та символи. Але не всі символи будуть доступні одразу — частину з них доведеться розблокувати через сюжет, побічні квести та дослідження.

Патч 1.3: кінні перегони та стрільба з лука на скаку

Паралельно з виходом Brushes with Death вийде патч 1.3. Він додасть нові функції: верхову стрільбу з лука та кінні перегони. Щоб познайомитися з цими механіками можна буде пройти побічний квест. Також розробники вирішили зробити перебаланс ворогів у деяких регіонах, наприклад, у Куттенберзі стане значно складніше.

Дата виходу та платформи

Реліз DLC Brushes with Death і патча 1.3 заплановано на 15 травня. Доповнення у Steam можна придбати в Expansion Pass за ₴799, а також до виходу доповнення діє знижка в -10% (₴719). У майбутньому фанатів Kingdom Come: Deliverance 2 очікує ще, як мінімум, два великі доповнення. KCD2 доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Раніше розробники додали до гри довгоочікуваний хардкор-режим і можливість зробити Генрі лисим (на додачу до інших зачісок). Модери вирішили ще більше ускладнити життя середньовічному хлопу і зробили так, аби в нього були одночасно всі негативні перки та 1 HP.

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Джерело: Game Rant 

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