Kingdom Come: Deliverance 2 отримає платне DLC про дивакуватого художника — трейлер і дата виходу

Kingdom Come: Deliverance 2 всього за тиждень отримає сюжетне DLC про дивакуватого художника. А поки що Warhorse показала трейлер доповнення.

Brushes with Death додасть до гри новий ланцюжок квестів, персонажа-художника, розширення сюжету та кілька нових механік. Доповнення не вимагає проходження основної гри — його можна активувати практично на будь-якому етапі. Разом із ним вийде й великий безплатний патч 1.3.

Доповнення починається з того, що Генріх натрапляє на таємничого маляра Войту — він прив’язаний до стовпа та спілкується з черепом. Знайомство з цим художником запустить нову сюжетну лінію. Гравцям запропонують дізнатися більше про його минуле та допомогти йому створити «шедевр, який закріпить його спадщину».

A skull, a secret, and a painter with a past – Henry’s next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/Gt8Pp8fgwc

