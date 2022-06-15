«Київстар» запустив тариф Love UA для абонентів передплати — 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хв для дзвінків на будь-які номери по Україні та гігабітний Домашній інтернет (пакет ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)

На початку червня «Київстар» запустив новий «патріотичний» тариф під назвою LOVE UA для контрактних та бізнес-абонентів, який у межах пакета пропонує більше хвилин на номери різних мереж України, а зараз оператор повідомив про його доступність для абонентів передплати та клієнтів тарифної лінійки ВСЕ РАЗОМ.

У межах тарифу надається 1200 хв для дзвінків на будь-які мобільні та фіксовані мережі в Україні, а після їхнього вичерпання залишається безлім на номери «Київстар». Користувачі тарифу також отримують 12 ГБ мобільного інтернету (проти 15 ГБ у тарифі LOVE UA для контрактних та бізнес-клієнтів) та необмежений доступ до додатків для освіти, сервісів для відеодзвінків, а також усіх популярних месенджерів і соціальних мереж.

Для абонентів передплати доступний ще й спеціальний пакет Київстар ТБ, а для клієнтів з

тарифом ВСЕ РАЗОМ LOVE UA — гігабітний Домашній інтернет або статична IP-адреса.

Інша особливість LOVE UA — можливість без доплат обрати одну «Суперсилу» Додаткові послуги, які кожен клієнт може підключити без доплат, відповідно до своїх потреб.

Серед «Суперсил» на вибір, що доступні у тарифі LOVE UA без доплат:

додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;

додаткові 300 хвилин на Київстар, а також на інші мобільні та міські номери України;

50 хвилин за кордон (для дзвінків на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини);

Послуга «Відео на ходу», який дозволяє користуватися популярними відеосервісами без тарифікації інтернету (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video, Oll TV.)

100 SMS по Україні;

SIM для планшета (ще одна SIM-карта для планшета або ноутбука, яку можна використати тільки для мобільного інтернету);

SIM для другого телефону (друга SIM із тим самим номером для вихідних дзвінків і мобільного інтернету);

роумінг: 50 бонусів на розмови та інтернет для більшості країн світу (1 бонус = 1 грн. Дзвінки від 1 грн/хв, інтернет — від 0,10 грн/МБ, SMS — від 1 грн/шт) та безлім на 11 додатків (Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp — аудіодзвінки та текстові повідомлення, Google Maps та Apple Maps — перегляд мап без навігації, Booking, AirBnB, Skyscanner, Tickets.ua, Мій Київстар);

Послуга «Гігабіт» (швидкість Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/c);

Статична IP-адреса.

Тариф LOVE UA діє разом з іншими тарифами лінійки ТВІЙ, ВАШ та ВСЕ РАЗОМ і кожен може обрати той варіант, який підходить найбільше — за сервісним номером 477 (обрати в голосовому меню), у додатку для самообслуговування Мій Київстар та на сайті компанії (LOVE UA для передплати за 150 грн на місяць та ВСЕ РАЗОМ LOVE UA за 200 грн на місяць).