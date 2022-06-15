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«Київстар» запустив тариф Love UA для абонентів передплати — 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хв для дзвінків на будь-які номери по Україні та гігабітний Домашній інтернет (пакет ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)

«Київстар» запустив тариф Love UA для абонентів передплати — 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хв для дзвінків на будь-які номери по Україні та гігабітний Домашній інтернет (пакет ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)

На початку червня «Київстар» запустив новий «патріотичний» тариф під назвою LOVE UA для контрактних та бізнес-абонентів, який у межах пакета пропонує більше хвилин на номери різних мереж України, а зараз оператор повідомив про його доступність для абонентів передплати та клієнтів тарифної лінійки ВСЕ РАЗОМ.

У межах тарифу надається 1200 хв для дзвінків на будь-які мобільні та фіксовані мережі в Україні, а після їхнього вичерпання залишається безлім на номери «Київстар». Користувачі тарифу також отримують 12 ГБ мобільного інтернету (проти 15 ГБ у тарифі LOVE UA для контрактних та бізнес-клієнтів) та необмежений доступ до додатків для освіти, сервісів для відеодзвінків, а також усіх популярних месенджерів і соціальних мереж.

Для абонентів передплати доступний ще й спеціальний пакет Київстар ТБ, а для клієнтів з
тарифом ВСЕ РАЗОМ LOVE UA — гігабітний Домашній інтернет або статична IP-адреса.

Інша особливість LOVE UA — можливість без доплат обрати одну «Суперсилу» «Київстар» запустив тариф Love UA для абонентів передплати — 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хв для дзвінків на будь-які номери по Україні та гігабітний Домашній інтернет (пакет ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)«Київстар» запустив тариф Love UA для абонентів передплати — 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хв для дзвінків на будь-які номери по Україні та гігабітний Домашній інтернет (пакет ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)Додаткові послуги, які кожен клієнт може підключити без доплат, відповідно до своїх потреб.

Серед «Суперсил» на вибір, що доступні у тарифі LOVE UA без доплат:

  • додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;
  • додаткові 300 хвилин на Київстар, а також на інші мобільні та міські номери України;
  • 50 хвилин за кордон (для дзвінків на номери Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистану, Ізраїлю, США, Канади, Китаю, Румунії, Індії та Словаччини);
  • Послуга «Відео на ходу», який дозволяє користуватися популярними відеосервісами без тарифікації інтернету (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video, Oll TV.)
  • 100 SMS по Україні;
  • SIM для планшета (ще одна SIM-карта для планшета або ноутбука, яку можна використати тільки для мобільного інтернету);
  • SIM для другого телефону (друга SIM із тим самим номером для вихідних дзвінків і мобільного інтернету);
  • роумінг: 50 бонусів на розмови та інтернет для більшості країн світу (1 бонус = 1 грн. Дзвінки від 1 грн/хв, інтернет — від 0,10 грн/МБ, SMS — від 1 грн/шт) та безлім на 11 додатків (Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp — аудіодзвінки та текстові повідомлення, Google Maps та Apple Maps — перегляд мап без навігації, Booking, AirBnB, Skyscanner, Tickets.ua, Мій Київстар);
  • Послуга «Гігабіт» (швидкість Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/c);
  • Статична IP-адреса.

Тариф LOVE UA діє разом з іншими тарифами лінійки ТВІЙ, ВАШ та ВСЕ РАЗОМ і кожен може обрати той варіант, який підходить найбільше — за сервісним номером 477 (обрати в голосовому меню), у додатку для самообслуговування Мій Київстар та на сайті компанії (LOVE UA для передплати за 150 грн на місяць та ВСЕ РАЗОМ LOVE UA за 200 грн на місяць).


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