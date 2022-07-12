Клієнти ПриватБанку тепер можуть дзвонити до банку безпосередньо з мобільного застосунку Приват24

“ПриватБанк” розповів про нову технологію, завдяки якій клієнти можуть дзвонити до банку безпосередньо з мобільного Приват24. Багато українців стикаються з проблемою дзвінка з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. ПриватБанк запровадив проривну технологію розробки власних ІТ фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок Приват24.

Бета-версія такої унікальної інновації вже доступна всім користувачам мобільного Приват24 (iOs та Android) – потрібно лише оновити застосунок до останньої версії. Дзвінки до банку через застосунок безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернет чи Wi-Fi. Важливо, що такий спосіб спілкування з банком є безпечним, оскільки дзвінок захищений логіном і паролем від Приват24.

“Через війну мільйони українців змушені шукати прихисток за кордоном, а в деяких регіонах України поки що відсутній український мобільний зв’язок, тому саме зараз ми впровадили цю унікальну технологію, щоб наші клієнти були на зв’язку з банком за будь-яких умов. Команда фахівців контактного центру та розробників банку працювала над такою важливою для клієнтів інновацією більше двох років, щоб зробити комунікацію з банком ще доступнішою та простішою – розповіла керівник напрямку “Омніканальний контактний центр” ПриватБанку Оксана Аношечкіна.”.

Щоб подзвонити до ПриватБанку із застосунку, треба увійти до мобільного Приват24 із своїм логіном та паролем, перейти в “Профіль клієнта” – “Служба підтримки” – “Дзвінок через Приват24” (або “Дзвінок у підтримку” для Android).

Зараз сервіс працює у тестовому режимі, щоб перевірити всі його можливості та зробити технологію ще більш зручною та досконалою.