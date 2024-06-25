Коли все йде не за графіком. Українські айтівці створили застосунок для моніторингу світла

Senior Android Developer Андрій Буланов та iOS/Android/Flutter Developer Костянтин Медеденко створили застосунок «Світлобот», який автоматично моніторить стан електроенергії.

«Хочете завжди знати, чи є світло у вашому помешканні? Вам важливо знати точний час включення та відключення світла? Мешканці “домової групи” втомились писати про зміну стану світла, і пересварились через це? Тепер ви можете дізнатись про поточний стан світла завдяки нашому новому додатку», — написав на своїй сторінці в LinkedIn один з розробників.

Для того, щоб скористатися застосунком, вам знадобиться смартфон.

Його буде необхідно поставити вдома або в офісі на зарядку. Далі – синхронізувати з вашим основним смартфоном згідно з інструкцією.

В залежності від того, чи буде йти зарядка ви отримуватиме сповіщення про наявність або відсутність світла.

Крім того, девелопери створили та виклали на YouTube відеоінструкцію, яка допоможе налаштувати застосунок.

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Застосунок наразі доступний для завантаження в Google Play та App Store.

Застосунок не варто плутати з іншим «Світлоботом» — той також повідомляє статус світла в вашій оселі, функціонує аналогічним чином за допомогою смартфона або модема, проте працює тільки як Telegram-чатбот.

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