Коли все йде не за графіком. Українські айтівці створили застосунок для моніторингу світла

Senior Android Developer Андрій Буланов та iOS/Android/Flutter Developer Костянтин Медеденко створили застосунок «Світлобот», який автоматично моніторить стан електроенергії.
«Хочете завжди знати, чи є світло у вашому помешканні? Вам важливо знати точний час включення та відключення світла? Мешканці “домової групи” втомились писати про зміну стану світла, і пересварились через це? Тепер ви можете дізнатись про поточний стан світла завдяки нашому новому додатку», — написав на своїй сторінці в LinkedIn один з розробників.
Для того, щоб скористатися застосунком, вам знадобиться смартфон.
Його буде необхідно поставити вдома або в офісі на зарядку. Далі – синхронізувати з вашим основним смартфоном згідно з інструкцією.
В залежності від того, чи буде йти зарядка ви отримуватиме сповіщення про наявність або відсутність світла.
Крім того, девелопери створили та виклали на YouTube відеоінструкцію, яка допоможе налаштувати застосунок.
Застосунок наразі доступний для завантаження в Google Play та App Store.
Застосунок не варто плутати з іншим «Світлоботом» — той також повідомляє статус світла в вашій оселі, функціонує аналогічним чином за допомогою смартфона або модема, проте працює тільки як Telegram-чатбот.
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