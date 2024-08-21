Комп’ютер творця першої Civilization з 16 МБ пам’яті за $10 000 все ще працює

У вестибюлі офісу Firaxis стоять стоїть старе шкіряне крісло та застарілий ПК з монітором ЕПТ у класичному білому кольорі 1980-90-х років. Це не просто антикваріат, а важлива частина історії ігор.
Понад 30 років тому Сід Мейєр, сидячі у цьому самому кріслі перед цим самим комп’ютером, створив першу гру Civilization, яка вийшла у 1991 році. Це Compaq Deskpro 386, який, за словами менеджера з навчання та розвитку Firaxis Піта Мюррея, коштував $10 000 на момент придбання. Це приблизно понад $23 000 у перерахунку на сучасні гроші. З урахуванням успіху класичної серії стратегій, це була непогана інвестиція.
Firaxis не має повного списку специфікацій, але дещо відомо. Мюррей каже, що ця машина має 16 МБ пам’яті — очевидно, через додаткове розширення. Незрозуміло, наскільки великий у ПК жорсткий диск.
У комп’ютері також є аудіокарта Sound Blaster (яка дала другу назву цьому типу комп’ютерних складників). За допомогою деяких частин з Ebay та «творчого відновлення» ІТ-відділ Firaxis зміг завантажити ПК минулого року.
«Жорсткий диск наближається до кінця свого життя, але якщо ви його запустите, там буде збірка Civilization 1, яка передує релізу, і в неї можна грати на цій машині», — розповідає Мюррей.
Що стосується шкіряного крісла, то це, ймовірно, була ідея партнера Сіда Меєра, Білла Стілі. Перша Civilization була розроблена та видана не Firaxis, якої ще не існувало, а MicroProse, котру Меєр заснував разом зі Стілі у 1982 році.
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Джерело: PC Gamer
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