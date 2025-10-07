Новини Технології 07.10.2025 comment views icon

Комп'ютери з людського мозку та рідке ПЗ: журналісти відвідали біолабораторію

Олександр Федоткін

FinalSpark

Журналісти BBC побували у швейцарській лабораторії зі створення комп’ютерів, які працюватимуть на базі крихітних людських мінімізків. 

Кореспондент BBC Зої Кляйнман поспілкувалась з науковцями, які працюють у лабораторії компанії FinalSpark. Минулого року ця компанія відкрила онлайн-доступ до власних органоїдних біопроцесорів за ціною від $500 на місяць. 

Кляйнман, зокрема, показали деякі зразки рідинного програмного забезпечення. Органоїди — крихітні, вирощені в лабораторії мізки, які відрізняються від реального мозку однорідністю, оскільки складаються лише з одного типу нейронних будівельних блоків

Протокол, який використовується для генерації органоїдів переднього мозку. Нейронні прогенітори спочатку розморожують, висівають та розмножують у колбах T25. Потім їх диференціюють у чашках P6 на орбітальних шейкерах і, нарешті, поміщають вручну на MEA/FinalSpark

У лабораторії вирощуються різні типи клітин, від клітин шкіри до стовбурових, які згодом культивуються для утворення кластерів нейронів, а потім виростають в органоїди, які використовуються у біокомп’ютерах. Окрім того, що для вирощування подібних органоїдів необхідно чимало часу, існують також інші проблеми, невластиві для традиційної індустрії кремнієвої електроніки.

Наразі дослідникам не вдається відтворити спосіб живлення мозку тварин за рахунок кровеносних судин. Поки органоїди не можуть існувати більш ніж близько 4 місяців.

“Нам не слід їх боятися, це лише комп’ютери, зроблені з іншого субстрату та іншого матеріалу”, — зазначили дослідники під час розмови з Зої Кляйнман. 

На біокомп’ютерах створюється ПЗ для органоїдів, яке має реагувати на прості команди з клавіатури. Введення даних здійснюється через електроди, що дає змогу дослідникам спостерігати за реакцією мозку за допомогою графіків, візуально схожих на вихідний сигнал під час процедури ЕЕГ. 

“Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях взаємодії з органоїдами та управління ними. Тому онлайн-доступ до біопроцесора FinalSpark наразі рекламується головним чином як приваблива платформа для досліджень в галузі біокомп’ютингу”, — пояснюють дослідники.

Інші компанії використовують ці “мінімізки” у традиційніших біологічних дослідженнях — перевіряючи, як діють нові препарати для боротьби з неврологічними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера та аутизм. Якщо зосередитися на обчислювальній техніці, то багато хто очікує, що “рідке” ПЗ забезпечить швидкість та ефективність обробки даних, які можна порівняти з швидкодією мозку, особливо у сфері штучного інтелекту. Вважається, що “рідке” ПЗ поступово увійде до сфери практичних обчислень, доповнюючи, а не замінюючи кремнієві технології. 

Джерело: BBC; Tom’sHardware

