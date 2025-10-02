“1984” та “Колгосп тварин” в одному: вчені читають думки мишей за виразом обличчя

Depositphotos

У наш час читання думок вже не виглядає чимось суто фантастичним. Португальські дослідники встановили, що міміка мишей розкриває їхні внутрішні стратегії мислення.

У рамках попереднього дослідження науковці пропонували мишам розв’язати головоломку. Їм треба було вгадати, у якому з двох водостоків протікає солодкий напій. Оскільки напій змінно протікав то в одному, то в іншому жолобі, мишам доводилось корегувати власну стратегію для досягнення правильного результату.

“Ми знали, що миші можуть вирішувати це завдання, використовуючи різні стратегії, і ми могли визначити, яку стратегію вони використовували, виходячи з їхньої поведінки”, — пояснює перша авторка дослідження Фанні Казетт з Національного центру наукових досліджень та Університету Екс Марсель.

Дослідники очікували, що нейрони відображатимуть лише активну стратегію, однак виявилось, що мозок мишей представляв всі стратегії одночасно, незалежно від зробленого вибору. У зв’язку з цим науковці поставили питання, чи можуть ці стратегії відображатись у міміці тварин.

Вчені записували як рухи морди мишей, так і активність їхнього мозку. Потім вони проаналізували дані за допомогою алгоритму машинного навчання. Виявилось, що тонкі мімічні сигнали передавали ту ж інформацію, що й нейрони у мозку.

“На наш подив, ми виявили, що можемо отримати максимум інформації про те, про що “думає” миша, реєструючи активність десятків нейронів. Наявність такого легкого доступу до прихованого вмісту розуму може дати значний імпульс дослідженням мозку” — зазначає головний дослідник з фонду Шампалімо Закарі Майнен.

За словами співавтора дослідження Давида Реато, однакові мімічні риси відображають одні й ті самі стратегії в різних мишей. Це свідчить, що відображення певних моделей поведінки на рівні міміки може бути стереотипним, подібно до емоцій.

На основі результатів досліджень португальські науковці пропонують спосіб вивчення функцій мозку без інвазивного втручання. Це може допомогти краще зрозуміти проблеми зі здоров’ям та певні хвороби.

“Наявність настільки легкого доступу до прихованого вмісту розуму також наголошує на необхідності почати думати про правила, які захистять нашу ментальну конфіденційність”, — попереджає Закарі Майнен.

За словами одного з провідних авторів дослідження Альфонсо Ренарта, відеозаписи непросто відображують поведінку, а можуть дати детальне уявлення про активність мозку. Зокрема, відеозаписи людських облич можуть стати потужним інструментом, що дозволить несанкціоновано проникати у голови. У зв’язку з цим дослідники закликають політиків та чиновників розглянути необхідні заходи безпеки, перш ніж подібні технології вийдуть за межі лабораторії.

Результати опубліковані у журналі Nature Neuroscience

Джерело: Interesting Engineering