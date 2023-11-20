Конфіскація «Київстара» має «високу ймовірність» ─ заступник голови Офісу президента Шурма

З літа цього року почались розмови про ймовірну конфіскацію «Київстара». Як тоді сказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, «об’єктивно «Київстар» перебуває вже за пів кроку до конфіскації». Нещодавно з’явились нові відомості, що компанію скоріше націоналізують, ніж конфіскують.

Вочевидь, щоб уникнути такого варіанту розвитку подій, компанія VEON оголосила про включення колишнього держсекретара США Майка Помпео до Ради директорів українського оператора зв’язку «Київстар» ─ дочірнього підприємства VEON. Однак, схоже, що це не зупиняє державу від намірів конфіскувати «Київстара» у власника. В новому інтерв’ю ресурсу «Українська правда» Ростислав Шурма знову говорив про конфіскацію оператора.

«Гадаю, що є висока ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії», – сказав Шурма, який відповідає за економічний блок у команді Володимира Зеленського.

За його словами, зараз юристи різних служб вивчають наявність правових підстав для конфіскації частки компанії чи повної конфіскації. Він каже, що це не його чи когось іншого особисте рішення.

«Тобто це не є моє рішення чи чиєсь індивідуальне, це колективний аналіз, який здійснює велика кількість інституцій», – пояснив заступник очільника Офісу президента.

Нагадаємо, на початку жовтня суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам, в тому числі Михайлу Фрідману, який через низку компаній володів часткою оператора «Київстар». При цьому оператор заявляє, що підсанкційні особи не мають впливу на компанію. Фрідман був усунутий від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon, він не впливає на діяльність компанії і не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди від неї.

Згодом Veon подала клопотання до суду для оскарження арешту корпоративних «Київстара».

Джерело: Forbes