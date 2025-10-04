"Константин 2": Кіану Рівз написав новий сценарій фільму і пропонує його DC

Кадр з фільму "Константин: Володар темряви"

Кіану Рівз поділився новинами про фільм “Константин 2” і розповів, що нову версію сценарію вже можна передати студії DC. І фанати сподіваються, що цього разу її таки схвалять.

Джон Константин — це окультний детектив і екзорцист із коміксів DC. Після гучного успіху “Матриці” Рівз зіграв цього персонажа у фільмі “Константин: Володар темряви” 2005 року, який згодом став культовим. Відтоді минуло 20 років, і фанати не припиняють вимагати продовження. Сам актор не раз казав, що хотів би повернутися до цієї ролі.

Під час промо нового фільму Good Fortune Кіану Рівз розповів у інтерв’ю Fandango, що отримав нову версію сценарію “Константина 2” і планує показати її студії DC.

“Так, тримаємо кулаки, — сказав зірка “Джона Віка“. — З’явився ще один варіант сценарію. Ми чекаємо. Віднесемо його до студії. Сподіваюся, він їм теж сподобається”.

Хоча це короткий коментар, але він звучить значно оптимістичніше, ніж попередні новини від Пітера Стормаре, який грав Люцифера в першій частині і має повернутися в сиквелі. У травні актор казав:

“Було багато метань, бо, як я розумію, Кіану не надто задоволений сценаріями. Перша частина спочатку не мала успіху, але з часом стала справжньою культовою стрічкою. Тепер студії хочуть, щоб у продовженні були літаючі машини, акробатика і бійки — все як у блокбастерах”.

За словами Стормаре, Рівз зовсім не хоче, щоб новий “Константин 2” перетворився на екшен.

“Кіану каже: “Я вже зробив Джона Віка. Цей фільм духовний. Це історія про демонів і звичайних людей. І я хочу, щоб так і залишилося.” Ми навіть говорили про те, що я хотів би показати Бога в людському образі, у чорному костюмі, схожому на Люцифера з першого фільму. Я став старшим на 12 років, тому повторити все точно не вийде, але Кіану хоче, щоб продовження залишалося дуже близьким до оригіналу”.

У лютому Рівз сам підтвердив, що вже мав зустріч із керівництвом DC Studios.

“Ми намагаємося зняти цей фільм уже понад десять років. Нещодавно ми нарешті склали історію і презентували її DC Studios, і вони сказали: “Гаразд”. Тож тепер ми намагаємося написати сценарій”, — розповів тоді актор у коментарі для Inverse.

Втім, поки що немає жодних гарантій, що DC Studios схвалить нову версію сценарію. Співкерівники студії Джеймс Ґанн і Пітер Саффран не включали “Константина 2” до офіційного списку проєктів оновленого кіновсесвіту DCU. Тож поки що фільм залишається на межі можливого.

Та все ж Рівз натякнув, що якщо продовження таки знімуть, дія розгортатиметься у тій самій реальності, що й оригінал.

“Ми не відходимо від першого фільму”, — запевнив актор і жартома додав: “Джона Константина знову чекають нові тортури”.

Його слова перегукуються з коментарем продюсера Лоренцо ді Бонавентури, який у вересні 2024 року зазначив, що сценарій вже існує, але він навіть боїться його читати.

Отже, фанати “Константина” отримали чергову надію — Кіану Рівз активно рухає продовження вперед. Якщо студія DC схвалить сценарій, фільм може стати не просто сиквелом, а поверненням до глибшого, атмосферного кіно про боротьбу добра й зла, яке фанати полюбили ще у 2005-му.

