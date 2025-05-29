Трейлер комедії про обмін тілами «Good Fortune» — з Кіану Рівзом у ролі янгола-невдахи

Lionsgate

Вийшов перший трейлер комедії Lionsgate «Good Fortune» з зіркою «Джона Віка» Кіану Рівзом, Сетом Рогеном та Азізом Ансарі в головних ролях.

В центрі сюжету — янгол-невдаха Габріель (Рівз), який шукає сенс у своєму існуванні й зрештою вирішує врятувати хоч одну загублену душу, націлившись на звичайного менеджера Арджу (Агарі), який має доволі матеріалістичний погляд на життя. Аби довести протилежне Габріель міняє його тілами з бізнесменом Джеффом (Сет Роген), але, здається, щось іде не так, оскільки Арджу його нове заможне життя цілком влаштовує.

Ансарі, перш за все відомий, як комік, дебютує у «Good Fortune» як режисер та сценарист, окрім виконання головної акторської ролі. В інтерв’ю Entertainment Weekly він розповів, що сподівається, що «Good Fortune» ознаменує повернення комедій з рейтингом R у кінотеатри.

Серед решти акторського складу з’являються Сандра О, яка зіграла колегу Габріеля янгола Марту, та Кеке Палмер.

Прем’єра фільму «Good Fortune» призначена на 17 жовтня.

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Серед інших проєктів Lionsgate, які дебютують цьогоріч: дещо проблемна «Балерина» з Аною де Армас (6 червня) та екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» від режисера «Голодних ігор» (12 вересня).

Нагадаємо, що у квітні Lionsgate офіційно оголосила про розробку «Джон Вік 5», який покаже «абсолютно нову історію», не пов’язану з Високим столом. Кіану Рівз повернеться до ролі, попри свою, здавалось би, смерть в попередньому фільмі. Також студія анонсувала розробку мультфільму-приквелу з озвучкою Рівза, живий» спіноф про сліпого вбивцю Кейна і серіальний спіноф «John Wick: Under the High Table».