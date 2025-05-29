Трейлер комедії про обмін тілами «Good Fortune» — з Кіану Рівзом у ролі янгола-невдахи

Вийшов перший трейлер комедії Lionsgate «Good Fortune» з зіркою «Джона Віка» Кіану Рівзом, Сетом Рогеном та Азізом Ансарі в головних ролях.
В центрі сюжету — янгол-невдаха Габріель (Рівз), який шукає сенс у своєму існуванні й зрештою вирішує врятувати хоч одну загублену душу, націлившись на звичайного менеджера Арджу (Агарі), який має доволі матеріалістичний погляд на життя. Аби довести протилежне Габріель міняє його тілами з бізнесменом Джеффом (Сет Роген), але, здається, щось іде не так, оскільки Арджу його нове заможне життя цілком влаштовує.
Ансарі, перш за все відомий, як комік, дебютує у «Good Fortune» як режисер та сценарист, окрім виконання головної акторської ролі. В інтерв’ю Entertainment Weekly він розповів, що сподівається, що «Good Fortune» ознаменує повернення комедій з рейтингом R у кінотеатри.
Серед решти акторського складу з’являються Сандра О, яка зіграла колегу Габріеля янгола Марту, та Кеке Палмер.
Прем’єра фільму «Good Fortune» призначена на 17 жовтня.
Серед інших проєктів Lionsgate, які дебютують цьогоріч: дещо проблемна «Балерина» з Аною де Армас (6 червня) та екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» від режисера «Голодних ігор» (12 вересня).
Нагадаємо, що у квітні Lionsgate офіційно оголосила про розробку «Джон Вік 5», який покаже «абсолютно нову історію», не пов’язану з Високим столом. Кіану Рівз повернеться до ролі, попри свою, здавалось би, смерть в попередньому фільмі. Також студія анонсувала розробку мультфільму-приквелу з озвучкою Рівза, живий» спіноф про сліпого вбивцю Кейна і серіальний спіноф «John Wick: Under the High Table».
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