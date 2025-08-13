Конвеєр кіборгів: вчені створили пристрій для швидкого чипування тарганів

Nanyang Technological University

Дослідники з Японії та Сінгапуру створили конвеєр для швидкого чипування тарганів і подальшого віддаленого керування ними.

Технологія була розроблена професором Хіротакою Сато та його колегами з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі. На думку розробників, їхня технологія чипування тарганів може бути перспективним аналогом створенню крихітних штучних роботів.

Переважно науковці використовували великих мадагаскарських тарганів, до спини яких кріпили крихітний рюкзак з електродами. За допомогою цих електродів дослідники дистанційно керували рухами комах, а також вусами та очима. Очікується, що таких кіборгів-тарганів можна буде використовувати у пошукових місіях для порятунку людей з під завалів будівель.

Тарган, оснащений дистанційно керованою камерою, зможе протискуватися крізь непрохідні щілини в завалах, передаючи зображення в режимі реального часу і координати всіх тих, що вижили, кого він зустріне. Однак для реалізації цього амбітного плану кількох тарганів буде недостатньо.

Передбачається, що великі групи комах будуть розсереджені територією завалів, можливо навіть, координуючи маршрути пошуку за допомогою бездротового зв’язку. Для того, аби реалізувати це, необхідно розробити автоматизований процес чипування тарганів.

Система професора Хіротаки Сато має комп’ютерне керування і включає платформу для утримання комахи на місці, камеру Intel RealSense з датчиком глибини та роботизовану руку UR3e із роботизованим захопленням Hand-E. Після закріплення таргана, що попередньо отримав ін’єкцію знеболювального, на платформі, система комп’ютерного зору оцінює розмір та положення тіла комахи. Потім одна ділянка зовнішньої кутикули таргана відтягується, оголюючи мембрану між переднеспинкою та середньогруддям.

Після цього на таргана “одягають” зібраний рюкзак вагою 2,3 г з двома біполярними електродами у передній частині, які кріплять до лівої та правої сторін відкритої мембрани. Основний рюкзак акуратно притискають до мезотораксу таргана до клацання. На останньому етапі платформа висувається назад, і комаха, що все ще знаходиться під анестезією, звільняється.

Процес чипування одного таргана займає 68 секунд. Якщо виконувати те саме вручну, це може заняти від 15 хвилин до однієї години. За результатами випробувань, проведених на конвеєрних і зібраних вручну кіборгах-тарганах, обидві групи показали схожі результати в завданнях з дистанційним керуванням, таких як проходження по S-подібній траєкторії та дослідження місцевості з перешкодами. Окрім цього, закріплене на тарганах обладнання можна знімати з них після виконання місії.

“Наша інновація робить мрію про застосування великої кількості комах-кіборгів у реальних умовах набагато реалістичнішою. Автоматизуючи процес, ми можемо швидко та стабільно виробляти гібридних роботів-комах. Це дозволить нам випускати їх у великих кількостях, що буде критично важливим для термінових операцій, таких як пошуково-рятувальні роботи після стихійних лих”, — переконує професор Хіротака Сато.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Communications

Джерело: New Atlas