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Новини Технології 29.07.2025 comment views icon

Одна таблетка перетворює вашу кров на смертельну отруту для комарів

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Одна таблетка перетворює вашу кров на смертельну отруту для комарів
Life Spark Studios/проєкт BOHEMIA

Результати масштабного дослідження, проведеного на території Кенії та Мозамбіку, продемонстрували, що застосування івермектину — протипаразитарного препарату, знизило захворюванність на малярію на 26%. 

Дія цього препарату перетворює людську кров на отруту для комах, які помирають одразу після укусу. Це може доповнити арсенал традиційних засобів протидії малярійним комарам у африканських країнах, який включає протимоскітні сітки. Окрім цього місцеві жителі також повідомили про зниження числа вошей, корости та постільних клопів. 

Безпечний та доступний івермектин продемонстрував багатообіцяючі результати у зниженні поширення малярії серед людських спільнот. У рамках найбільшого дослідження під назвою BOHEMIA, дослідники виявили скорочення кількості нових випадків захворювання на малярію на 26%. 

Дослідження проводилось Барселонським інститутом глобальної охорони здоров’я (ISGlobal) за підтримки фонду «la Caixa» у співпраці з Центром досліджень здоров’я Манхіса (CISM) та дослідницькою програмою KEMRI-Wellcome Trust. Малярія досі кидає виклик світовій системі охорони здоров’я. У 2023 році було зареєстровано 263 млн випадків цього захворювання та 597 тис. померлих від нього. 

Існуючі засоби профілактики, такі як протимоскітні сітки тривалої дії та обприскування приміщень інсектицидами залишкової дії, стають менш ефективними. Це пов’язано з тим, що комарі розвивають стійкість до інсектицидів і змінюють власну поведінку, щоб атакувати на відкритому повітрі, або коли люди не мають належного захисту. 

Зазвичай івермектин застосовують проти маловивчених тропічних хвороб, таких як онхоцеркоз (річкова сліпота) та лімфатичний філяріоз (слоновість). Однак дослідження продемонстрували, що івермектин здатен знижувати захворюванність на малярію. 

У рамках проекту BOHEMIA (Broad One Health Endectocide-based Malaria Intervention in Africa), що фінансується Unitaid, ця ідея була перевірена в ході двох масштабних досліджень, що проводяться Управлінням з контролю за оборотом лікарських засобів (MDA) у регіонах з високим рівнем захворюваності на малярію: окрузі Квале.

Дослідники прагнули визначити, чи може щомісячний прийом івермектину (400 мкг/кг) протягом трьох місяців на початку сезону дощів знизити ризик зараження малярією. У Кенії програма зосереджувалась на дітях та підлітках у віці від 5 до 15 років. У Мозамбіку програма була орієнтована на дітей до 5 років. 

Зокрема, в окрузі Квалі, на території Кенії, у дітей, що отримували інвермектин, спостерігалось зниження захворюванності на малярію на 26% порівняно із дітьми, які приймали контрольний препарат альбендазол. 

У дослідженні взяли участь понад 20 тис. людей і було проведено понад 56 тис. сеансів лікування. Результати показали, що івермектин значно знижує захворюваність на малярію, особливо серед дітей, які проживають далеко від кордонів кластерів або в районах, де розподіл ліків був більш ефективним. При цьому від прийому препарату не спостерігалось серйозних побічних ефектів.

«Ми в захваті від цих результатів. Івермектин показав себе перспективним засобом зниження передачі малярії і може доповнити існуючі заходи боротьби. При продовженні досліджень івермектин може стати ефективним інструментом боротьби з малярією та навіть сприяти її ліквідації», — не виключає один з керівників проєкту та дослідник ISGlobal Карлос Чаккур. 

Однак проведення досліджень в окрузі Мопея у Мозамбіку зіштовхнулись із труднощами. Циклон Гомбе у 2022 році і спалах холери, який послідував за нею, суттєво порушили плани науковців. Налагодження тісної співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Національною програмою боротьби з малярією та місцевими органами влади відіграли ключову роль у забезпеченні прийняття івермектину як основного лікарського препарату.

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Дослідження є частиною більш масштабних глобальних зусиль щодо оцінки потенціалу івермектину у боротьбі з малярією. Результати були розглянуті консультативною групою ВООЗ щодо боротьби з переносниками інфекцій, яка дійшла висновку, що дослідження продемонструвало ефективність, та рекомендувала подальші дослідження.

Результати дослідження опубліковані у журналі The New England Journal of Medicine

Джерело: SciTechDaily

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