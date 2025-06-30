Нанороботи залізуть в ніс, щоб почистити його краще за ліки, — китайські вчені

Depositphotos

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники з Китаю та Гонконгу створили крихітних роботів, здатних проникати у ніс для усунення закладеності та небезпечних бактерій.

Багато людей у світі страждають через закладеність носу, що заважає нормально дихати, використовуючи різноманітні спреї та навіть антибіотики. Однак створені китайськими дослідниками крихітні роботи, що керуються за допомогою електромагнітного поля, здатні знищувати небезпечні інфекції і чистити носові пазухи.

Зазвичай закладеність носу викликають запалення або набряки носових пазух внаслідок інфекцій, алергічних реакцій або забруднення. Інфекції придаткових пазух носа та інші інфекції у слизових оболонках часто утворюють щільний, клейкий шар і біоплівки, з якими не можуть легко впоратись ні спреї, ні системні антибіотики. Дослідники з Китайського університету в Гонконгу та університетів у Гуансі, Шеньчжені, Цзянсу, Янчжоу та Макао взялись за вирішення цієї проблеми.

Попередні дослідження інших науковців пропонували використання нанороботів з антибіотиками. Однак китайські дослідники запропонували роботів, створених з матеріалу, який працює як каталізатор. Хімічні реакції, що виникають на поверхнях цих крихітних роботів просто знищують бактерії.

«Наша пропонована мікророботизована терапевтична платформа має такі переваги, як неінвазивність, мінімальний опір і відсутність необхідності в медикаментозному втручанні», — зазначають китайські дослідники.

Наразі інноваційну технологію успішно випробували поки тільки на кролях та свинях. Однак наступним етапом мають стати клінічні випробування.

Перевагою таких роботів є їхня ефективність на відміну від ліків, лише незначна частина яких досягає необхідного місця. Однак перш ніж ця технологія почне застосовуватись на людях, дослідники мають переконатись, що жоден робот не застрягне у носі і не залишить по собі нічого. Окрім цього науковці мають вдосконалити магніти для покращення керування роботами всередині людського тіла. Аналогічні технології у майбутньому можна буде застосовувати для боротьби з інфекціями і бактеріями в інших частинах людського організму.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Robotics

Джерело: ZMEScience

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.