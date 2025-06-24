Новий китайський дрон-комар шпигуватиме абсолютно непомітно

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Розділ Технології виходить за підтримки

Китайські дослідники з Національного університету оборонних технологій (NUDT) створили крихітний дрон, подібний до комара, здатний проводити розвідку та непомітно шпигувати.

«Ось у моїй руці робот, схожий на комара. Мініатюрні біонічні роботи, подібні до цього, особливо підходять для інформаційної розвідки та спеціальних місій на полі бою», — зазначає один з розробників, студент NUDT Лян Хесян.

У сучасних війнах, таких як розв’язана росією проти України, та на Близькому Сході, дрони вже призвели до революції. Їх використовують для завдання ударів по ворожих позиціях та об’єктах, а також для спостереження у режимі реального часу. Відносно дешеві, комерційно доступні квадракоптери можна озброїти вибухівкою, або встановити на них камери для спостереження. Оскільки ця технологія стає все більш компактною, розумнішою і автономнішою, дрони переписують правила ведення бойових дій.

Однак нові крихітні китайські дрони, візуально схожі на комарів, можуть стати новим етапом розвитку цих технологій. Вони імітують політ справжніх комах, маючи два листоподібні крила, що утримують їх у повітрі. Вони також здатні приземлюватись за допомогою тонких як людська волосина ніжок. Всередині корпусу передові системи живлення, мініатюрні датчики та електроніка, що керує дроном, і все розміром не перевищує монети. Ці дрони здатні шпигувати, залишаючись непоміченими, однак мініатюрна конструкція обмежує час їхньої роботи і доступний функціонал.

Хто ще розробляє подібні дрони

У США та Норвегії також вкладають значні кошти у розробку мініатюрних дронів. Зокрема, на озброєння НАТО вже надійшов невеликий дрон розміром з долоню Black Hornet норвезького виробництва. Остання модель, Black Hornet 4, відрізняється покращеною дальністю, міцністю та шифруванням даних.

ВПС США оголосили про свою розробку БПЛА розміром із комаху в 2021 році. Однак з того часу досі все ще мало інформації про неї. Між тим інженери з Гарварду створили дрон RoboBee, який імітує політ бджоли. Цей крихітний дрон здатен зависати у повітрі, плавати під водою, а потім підійматись у повітря. Однак ця розробка не призначена для використання у військових цілях.

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Чи варто непокоїтись через подібні розробки

Поява подібних мініатюрних дронів потенційно робить можливими неочікувані атаки за їхньою участю із використанням вибухових пристроїв або токсичних речовин. Сучасні програмні можливості дронів дозволяють їм діяти цілком автономно, без участі людини.

У вигаданому всесвіті Дюни рої дронів, що самовдосконалюються, ледь не знищили цілу цивілізацію. І це вже не фантастика у реальному світі на сьогодняшній день. З огляду на це, такі розробки як китайський дрон-комар та подібні дійсно можуть викликати не абияке занепокоєння.

Джерело: South China Morning Post

Розділ Технології виходить за підтримки

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