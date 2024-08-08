«Король помре, нація паде»: вчені розшифрували найдавніші Вавилонські тексти з передбаченням потенційних катастроф

Всі подумали про ту саму країну?

Вченим вдалось розшифрувати чотири вавилонські клинописні таблички віком у 4000 років, які передбачають майбутні катастрофи на основі місячних затемнень.

Насправді їх знайшли ще близько 100 років тому, а результати розшифровки лише нині опублікували у виданні Journal of Cuneiform Studies.

«Темні провісники»

Місячне затемнення — це астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем, і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. А оскільки небесні тіла були незмінною частиною життя в усьому світі, різні народи у різні часи мали для їхнього руху власні пояснення. Як і стародавні вавилоняни, які вважали, що Місяць та зірки відображали волю та бажання богів, і навіть передбачали майбутнє.

Судячи з розшифровок текстів, вавилоняни вважали місячні затемнення провісниками чогось лихого — наприклад, смерті короля. І щоб не пропустити «темну» подію, вони навіть розробили власний метод обчислення часу настання затемнень, відомий як цикл сароса, який охоплює період у 223 місячні місяці.

«Король помре, нація впаде»

Ця колекція з чотирьох табличок, наскільки відомо вченим, є найстарішою з усіх вавилонських текстів, що зараз зберігаються у світових музеях. Ось перелік того, що місячні затемнення віщували для вавилонян, згідно з нинішніми розшифровками:

Чума

Економічні негаразди

Смерть правителя

Падіння Еламу Елам — одна з найдревніших відомих цивілізацій, стародавня країна на південному заході Ірану, приблизно в межах сучасних останів (провінцій) Хузестан та Ілам (назва останнього походить від Еламу).

Велика повінь

Кінець династії

Повстання

Цікаво, що деякі з цих знаків були умовними. Наприклад, певні прикмети мали два варіанти: або король помре і людям на його землі буде добре; або не помре, а народ надалі страждатиме.

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Загалом розшифровки узгоджуються з тим, що відомо про загальні релігійні практики, і вавилоняни так само використовували магічні ритуали у спробах захистити короля (якщо це було необхідно).

На сьогодні, місячні затемнення не несуть жодних подібних ознак (хіба що для окремих людей). Самі ж таблички є просто черговим доказом того, що вавилоняни досягли значного прогресу в астрономії ще тисячі років тому.

Джерело: iflscience, jpost