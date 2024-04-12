Космічні сили США оголосили про співпрацю з компаніями Rocket Lab та True Anomaly для першої у своєму роді місії, покликаної продемонструвати, як військові можуть протистояти «агресії на орбіті». Під час цієї місії космічний корабель, створений і запущений Rocket Lab, буде переслідувати інший супутник, створений стартапом True Anomaly.

«Постачальники відпрацюють реалістичний сценарій реагування на загрози під час демонстрації усвідомлення космічного простору на орбіті під назвою Victus Haze», — йдеться в заяві командування космічних систем Космічних сил.

Цей сценарій загрози може включати супутник, який виконує маневри з наближення до космічного корабля США, або супутник, який робить щось незвичайне чи несподіване. За такого сценарію Космічні сили хочуть мати можливість відповісти, щоб утримати супротивника від дій або захистити супутник США від нападу.

Для місії Victus Haze першим діятиме космічний корабель True Anomaly, видаючи себе за супутник потенційного супротивника, наприклад Китаю чи Росії. Супутник Rocket Lab буде знаходитись у режимі очікування, а далі він активується, огляне космічний корабель True Anomaly й виконає наказ запуску від Космічних сил.

Потім, якщо все піде за планом, два космічні кораблі поміняються ролями, а супутник True Anomaly Jackal буде активно маневрувати навколо супутника Rocket Lab. Як очікується, True Anomaly і Rocket Lab поставлять свої космічні кораблі не пізніше осені 2025 року.

Зазначається, що якщо «майже рівний конкурент робить рух», треба мати можливість «зробити контрманевр, хай то піднятися й продемонструвати силу, піднятися й захопити простір чи зрозуміти характеристику середовища».

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Victus Haze — це наступна військова місія в серії, присвячених перевірці можливостей програми Tactically Responsive Space (TacRS). Завдяки цим зусиллям Космічні сили та їхні комерційні партнери показали, як вони можуть скоротити час, необхідний для підготовки та запуску супутника.

Джерело: arstechnica