Космічні зонди вперше влаштували штучне затемнення Сонця на орбіті

ESA

Два орбітальні апарати Європейського космічного агентства (ESA) вперше влаштували штучне сонячне затемнення у космосі для того, аби з неймовірною чіткістю показати сонячну корону.

Місія ESA Proba-3 оприлюднила перший набір зображень сонячної корони, яка тривалий час залишалась загадковою областю для астрономів. Цей верхній і найбільш розріджений шар атмосфери нашої зірки має ключовий вплив на космічну погоду та виникнення сонячних бурь, що представляє інтерес для науковців.

У рамках місії два супутника ESA, оснащені коронографом та окультером, були виведені на чітку відстань — 150 метрів один від одного, зберігаючи це положення упродовж кількох годин без ручного керування з Землі. Апарати вирівнялись відносно Сонця так, що 1,4-метровий диск окультера створив тінь діаметром 8 см на оптичному коронографі ASPIICS для отримання чітких зображень слабкої сонячної корони.

«Кожне повне зображення, що охоплює область від закритого Сонця до краю поля зору, складається з трьох зображень. Різниця між ними полягає лише в часі експозиції, що визначає, як довго апертура коронографа піддається впливу світла. Поєднання трьох зображень дає нам повне уявлення про корону», — пояснює головний дослідник коронографу ASPIICS Андрій Жуков з Королівської обсерваторії у Бельгії.

Подібне штучне затемнення можна створювати кожні 19,6 годин і підтримувати його до 6 годин, порівняно із кількома хвилинами значно рідших природних сонячних затемнень, які відбуваються лише раз чи два на рік.

Успіх місії Proba-3 визначила неймовірно точна система позиціонування космічних апаратів, розроблена у рамках Програми загальної підтримки технологій ESA. Супутники вперше виконали точне вирівнювання в автономному режимі.

«Використання двох космічних апаратів для формування одного гігантського коронографа в космосі дозволило нам відобразити внутрішню корону з дуже низьким рівнем розсіяного світла в наших спостереженнях, як ми очікували. Хоча ми все ще знаходимося на етапі введення в експлуатацію, ми вже досягли польоту в строю з безпрецедентною точністю», — підкреслив керівник місії Демієн Галано.

Космічні апарати також мають на борту цифровий абсолютний радіометр (DARA), який вимірює загальну енергію Сонця, та тривимірний енергетичний електронний спектрометр (3DEES), що вимірює електронну активність у радіаційних поясах Землі. Наразі вчені працюють над розширенням можливостей для спостереження за затемненнями та використанням отриманих даних у моделях, які могли б з більшою точністю прогнозувати сонячну активність.

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Джерело: Interesting Engineering