Новини Наука та космос 17.06.2025 о 12:51 comment views icon

Космічні зонди вперше влаштували штучне затемнення Сонця на орбіті

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Космічні зонди вперше влаштували штучне затемнення Сонця на орбіті
ESA

Два орбітальні апарати Європейського космічного агентства (ESA) вперше влаштували штучне сонячне затемнення у космосі для того, аби з неймовірною чіткістю показати сонячну корону.

Місія ESA Proba-3 оприлюднила перший набір зображень сонячної корони, яка тривалий час залишалась загадковою областю для астрономів. Цей верхній і найбільш розріджений шар атмосфери нашої зірки має ключовий вплив на космічну погоду та виникнення сонячних бурь, що представляє інтерес для науковців.

У рамках місії два супутника ESA, оснащені коронографом та окультером, були виведені на чітку відстань — 150 метрів один від одного, зберігаючи це положення упродовж кількох годин без ручного керування з Землі. Апарати вирівнялись відносно Сонця так, що 1,4-метровий диск окультера створив тінь діаметром 8 см на оптичному коронографі ASPIICS для отримання чітких зображень слабкої сонячної корони.

Космічні зонди вперше влаштували штучне затемнення Сонця на орбіті
ESA

«Кожне повне зображення, що охоплює область від закритого Сонця до краю поля зору, складається з трьох зображень. Різниця між ними полягає лише в часі експозиції, що визначає, як довго апертура коронографа піддається впливу світла. Поєднання трьох зображень дає нам повне уявлення про корону», — пояснює головний дослідник коронографу ASPIICS Андрій Жуков з Королівської обсерваторії у Бельгії. 

Подібне штучне затемнення можна створювати кожні 19,6 годин і підтримувати його до 6 годин, порівняно із кількома хвилинами значно рідших природних сонячних затемнень, які відбуваються лише раз чи два на рік.

Успіх місії Proba-3 визначила неймовірно точна система позиціонування космічних апаратів, розроблена у рамках Програми загальної підтримки технологій ESA. Супутники вперше виконали точне вирівнювання в автономному режимі.

«Використання двох космічних апаратів для формування одного гігантського коронографа в космосі дозволило нам відобразити внутрішню корону з дуже низьким рівнем розсіяного світла в наших спостереженнях, як ми очікували. Хоча ми все ще знаходимося на етапі введення в експлуатацію, ми вже досягли польоту в строю з безпрецедентною точністю», — підкреслив керівник місії Демієн Галано. 

Космічні апарати також мають на борту цифровий абсолютний радіометр (DARA), який вимірює загальну енергію Сонця, та тривимірний енергетичний електронний спектрометр (3DEES), що вимірює електронну активність у радіаційних поясах Землі. Наразі вчені працюють над розширенням можливостей для спостереження за затемненнями та використанням отриманих даних у моделях, які могли б з більшою точністю прогнозувати сонячну активність.

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Джерело: Interesting Engineering

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