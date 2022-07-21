Kottans запускають безоплатний курс Front-End українською — розпочнеться з 1 серпня

Українська спільнота програмістів Kottans запускає новий безоплатний онлайн-курс Front-End українською мовою. Курс передбачає два основні етапи: Stage0 починається 1 серпня і триватиме до 1 жовтня, а Stage1 починається 1 жовтня і триватимете приблизно 4 місяці. Завдання, план курсу можна знайти в публічному доступі на GitHub.

Цей курс насамперед розрахований на новачків та людей, які хочуть почати свою подорож у світ frontend. Водночас програма допоможе поглибити знання JavaScript тим, кому це потрібно.

«‎В цей непростий час ми розуміємо, що навчатися досить непросто, але все одно це залишається можливість, щоб вивчити щось нове, змінити професію, допомогти своїй родині та країні… Щоб полегшити цю задачу командою Kottans був перекладений курс українською і ми будемо намагатись полегшити вам це завдання» Kottans

Програма охоплює базові теми, які необхідні для розробки frontend додатків:

Git, GitHub, git flow

Linux, командний рядок, основи нетворкінгу

HTML, CSS

базові знання JavaScript

основні frontend фреймворки (React)

базове розуміння TypeScript

практика роботи в команді

Програма курсу складається з двох частин — самостійне навчання та групова робота під наглядом менторів. Обидві проводитимуться онлайн, проте Kottans допускають створення навчальних груп, якщо з’явиться така можливість. Перша частина курсу вже доступна на GitHub.

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Щодо вимог, то попри те, що друга частина теж буде онлайн, участь зможуть прийняти тільки люди, хто успішно закінчив першу частину і встиг доєднатися до групи (приблизно буде набрано 30 студентів). Тобто, чим раніше першу частину, тим вищі шанси перейти на другий командний етап. Водночас курс можна буде й надалі продовжувати проходити самостійно — відео лекцій будуть доступні онлайн.

Раніше благодійний фонд виділив 200 грантів, що покривають 100% вартості Premium пакету курсу «Front-end розробка» на Prometheus+ (повна вартість навчання — 6200 грн). Навчання розпочнеться вже 8 серпня і триватиме 3 місяці.