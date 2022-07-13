Безоплатне навчання на курсі «Front-end розробка» Prometheus+ — БФ Nova Ukraine надає 200 стипендій для українців [Як податися і які умови?]

Благодійний фонд виділяє 200 грантів, що покривають 100% вартості Premium пакету курсу «Front-end розробка» на Prometheus+ (повна вартість навчання — 6200 грн). Навчання розпочнеться вже 8 серпня і триватиме 3 місяці.

Цей анонс є першим кроком масштабної програми Prometheus та наших партнерів, що ставить за мету допомогти 50 000 українців отримати роботу в IT і пришвидшити відновлення економіки під час війни.

Програма курсу «Front-end розробка» Prometheus+

Навчальна програма складається з 20 годин відеолекцій, 50 практичних завдань, курсової роботи та постійної чат-підтримки викладача. Лекторка курсу — Світлана Сікора, досвідчена викладачка, senior front-end developer компанії N-iX, яка брала участь у розробці застосунків для компаній Honda, Toyota і Ryanair.

Хто може претендувати на стипендію:

українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;

українці, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи право тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022;

військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).

Ті, хто відносять себе до категорії постраждалих від війни, але не відповідають вищеперерахованим критеріям, також можуть податися, але потрапити у програму зможуть лише за наявності вільних місць.

Необхідною умовою для участі у стипендіальній програмі є наявність сертифіката про успішне завершення безплатного курсу «Основи Web UI розробки 2022» (постійно відкритий для слухачів і розрахований на два тижні навчання) або будь-якого іншого курсу, що надає базові навички HTML/CSS/JavaScript. Ці знання — фундамент для успішного навчання на курсі «Front-end розробка».

Як податися

Для реєстрації у стипендіальній програмі необхідно до 2 серпня 2022 р. включно заповнити онлайн-форму. Претенденти, які отримають стипендію, будуть сповіщені про це електронною поштою, що була вказана при реєстрації, до 4 серпня. Детальніше про курс можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, IT — єдина українська галузь, що зросла за результатами першого півріччя 2022 року.