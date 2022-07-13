Безоплатне навчання на курсі «Front-end розробка» Prometheus+ — БФ Nova Ukraine надає 200 стипендій для українців [Як податися і які умови?]

Благодійний фонд виділяє 200 грантів, що покривають 100% вартості Premium пакету курсу «Front-end розробка» на Prometheus+ (повна вартість навчання — 6200 грн). Навчання розпочнеться вже 8 серпня і триватиме 3 місяці.
Цей анонс є першим кроком масштабної програми Prometheus та наших партнерів, що ставить за мету допомогти 50 000 українців отримати роботу в IT і пришвидшити відновлення економіки під час війни.
Програма курсу «Front-end розробка» Prometheus+
Навчальна програма складається з 20 годин відеолекцій, 50 практичних завдань, курсової роботи та постійної чат-підтримки викладача. Лекторка курсу — Світлана Сікора, досвідчена викладачка, senior front-end developer компанії N-iX, яка брала участь у розробці застосунків для компаній Honda, Toyota і Ryanair.
Хто може претендувати на стипендію:
- українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;
- українці, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи право тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022;
- військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).
Ті, хто відносять себе до категорії постраждалих від війни, але не відповідають вищеперерахованим критеріям, також можуть податися, але потрапити у програму зможуть лише за наявності вільних місць.
Необхідною умовою для участі у стипендіальній програмі є наявність сертифіката про успішне завершення безплатного курсу «Основи Web UI розробки 2022» (постійно відкритий для слухачів і розрахований на два тижні навчання) або будь-якого іншого курсу, що надає базові навички HTML/CSS/JavaScript. Ці знання — фундамент для успішного навчання на курсі «Front-end розробка».
Як податися
Для реєстрації у стипендіальній програмі необхідно до 2 серпня 2022 р. включно заповнити онлайн-форму. Претенденти, які отримають стипендію, будуть сповіщені про це електронною поштою, що була вказана при реєстрації, до 4 серпня. Детальніше про курс можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, IT — єдина українська галузь, що зросла за результатами першого півріччя 2022 року.
IT-індустрія України принесла $3,2 млрд за перші п’ять місяців. Це єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році
- Prometheus — найбільша освітня онлайн-платформа в Україні з понад 250 масовими відкритими онлайн-курсами і 1 800 000 студентів. На сайті представлені онлайн-курси з IT, підприємництва, англійської мови, особистого розвитку, підготовки до ЗНО і підвищення кваліфікації для вчителів та лікарів.
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- Nova Ukraine — український благодійний фонд в США, який сприяє всебічному розвитку України з 2014 року. Об’єднання організовує збір гуманітарної допомоги для постраждалих під час війни, підтримує освітні проєкти, культурні заходи та допомагає зміцненню громадянського суспільства в Україні.