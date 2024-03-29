Кожна додаткова година за комп’ютером на дозвіллі збільшує шанси на імпотенцію, — дослідження

Аналізи даних понад 200 000 чоловіків показали, що кожні 1,2 години додаткового використання комп’ютера у вільний час передбачали збільшення ймовірності еректильної дисфункції (або імпотенції) в 3,57 раза, йдеться у дослідницькій статті в Andrology (через Interesting Engineering).

Водночас подібних результатів не показали інші щоденні справи — як-от перегляд телевізора чи водіння авто. Також не виявлено жодних доказів того, що використання комп’ютера пов’язане з депресією, тривогою або здоров’ям кровоносних судин.

Використання комп’ютерів давно пов’язують зі зниженням рівня фолікулоостимулювального гормону — ключового гормону, який бере участь у репродуктивній системі як чоловіків, так і жінок (у чоловіків він стимулює вироблення сперматозоїдів).

Цікаво, що дослідники спостерігали нижчий рівень фолікулоостимулювального гормону в осіб, які «більш неквапливо» використовували комп’ютер.

«Це дослідження запропонувало вагомі докази позитивного причинно-наслідкового зв’язку між використанням комп’ютера та ризиком еректильної дисфункції. Проте остаточний причинно-наслідковий зв’язок має бути встановлений шляхом подальших досліджень», – зазначили автори в заяві.

Дослідники пропонують чоловікам зайнятись помірною фізичною активністю замість додаткового використання комп’ютера на дозвіллі — більша кількість вправ зменшує ймовірність розвитку еректильної дисфункції через сидячий спосіб життя.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!