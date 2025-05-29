Креслення та дані нових ядерних об’єктів рф знайшли онлайн у відкритому вигляді

Порівняння одного з креслень та об'єкта на місцевості / Danwatch

Журналісти проаналізували понад 2 млн документів з бази даних держзакупівель рф, які детально розкривають російські ядерні об’єкти та причетність західних компаній до їхньої модернізації.

Зокрема, вдалося виявити розташування та планування об’єктів, а також причетність компаній з Європи. Згідно з репортажем Der Spiegel, російські документи про закупівлі розкривають деякі з найсекретніших будівельних майданчиків. Йдеться, наприклад, про такі подробиці, як плани поверхів та деталі інфраструктури шахт ядерних ракет.

Виявлено, що німецький гігант будівельних матеріалів і систем Knauf та численні інші європейські компанії опосередковано постачали обладнання через невеликі місцеві та власні дочірні компанії. Свого часу Knauf засудила вторгнення росії в Україну та оголосила про намір вийти з російського ринку у 2024 році. Компанія повідомила Der Spiegel, що торгує лише з незалежними дилерами та не може контролювати, хто використовує її матеріали.

Видання Danwatch зазначає, що сотні детальних креслень російських ядерних об’єктів, виявлених у базах даних закупівель — це безпрецедентна діра у безпеці. За словами видання, також викриті «найглибші частини модернізації ядерної енергетики росії»

Журналісти використовували проксі-сервери у рф, Казахстані та Білорусі, щоб обійти мережеві обмеження та отримати доступ до документів. Публікації детально описують внутрішню структуру бункерів та ракетних шахт. Витік документів, які датовані літом 2024 року, розкриває численні нові об’єкти.

«Великі бази були майже зрівняні з землею та відбудовані з нуля. Було зведено сотні нових казарм, сторожових веж, центрів управління та складських приміщень, а також викопано кілька кілометрів підземних тунелів», – пише данське видання.

У звіті наведено детальний опис систем безпеки ядерних баз, аж до електричних огорож, сейсмічних та радіаційних датчиків, вибухобезпечних дверей тощо. У матеріалі Danwatch позначено райони, з яких росія може запускати найпотужніші балістичні ракети великої дальності. Журналісти припускають, що витік може призвести до необхідності відбудови частини ядерної інфраструктури з нуля та багатомільярдним витратам. Станом на 28 травня російські «секретні» документи все ще були доступні у мережі.

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Джерело: Cybernews