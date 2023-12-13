Україна, США та ще 20 країн зобов’язалися потроїти ядерні потужності до 2050 року

У перспективі рішення допоможе декарбонізувати централізоване теплопостачання та промислові процеси, а також зменшити нафтогазову залежність від росії.

На кліматичній конференції COP28 у Дубаї 22 країни підписали угоду про потроєння глобальної атомної енергетики вже за 27 років. Серед підписантів — Україна, США, Франція, Велика Британія, Канада, Японія, Південна Корея та інші.

Знадобилося близько 70 років, щоб довести світову ядерну потужність до нинішнього рівня в 370 гігаватів, і тепер галузь має обрати технології, залучити фінансування та розробити правила, щоб побудувати ще 740 ГВт за удвічі менший час.

«‎Нові ядерні технології можуть займати невелику територію та розміщуватися там, де це необхідно, добре поєднуватися з відновлюваними джерелами енергії та мати додаткові гнучкі можливості, які підтримують декарбонізацію за межами енергетичного сектора, включаючи промислові сектори, які важко зменшити», — йдеться в декларації.

Ініціатива передбачає продовження терміну експлуатації існуючих АЕС (близько 200 із 420 реакторів у всьому світі, які планували вивести з експлуатації до 2050 року); підтримує будівництво малих модульних реакторів (SMR) та інших передових рішень; а також ширше промислове застосування для декарбонізації, наприклад у виробництві водню або синтетичного палива.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що атомна енергетика, включаючи малі модульні реактори, є «незамінним рішенням» у боротьбі зі зміною клімату. Франція, найбільший виробник атомної енергії в Європі, отримує близько 70% власної електроенергії з атомних станцій.

Ядерні потужності зросли у 1980-х роках, особливо в Європі та Північній Америці, але різко впали в наступні роки після аварій на Три-Майл-Айленд у Пенсільванії в 1979 році та в Чорнобилі в 1986 році. Відтоді були введені нові технології та жорсткіші правила.

Минулого місяця в США скасували проєкт з будівництва малих ядерних реакторів, який, як очікувалося, стане частиною нової хвилі електростанцій. Вартість будівництва стала непомірною — оскільки зросла майже вдвічі, до $9,3 млрд, через підвищення процентних ставок та інфляцію. На конференції лідери країн закликали Світовий банк і міжнародні фінансові установи допомогти фінансувати ядерні проєкти.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, усі з 31 реактора, будівництво яких розпочато з 2017 року, крім чотирьох, були розроблені росією або Китаєм, і останній готується стати провідним виробником ядерної енергії до 2030 року. Цього року Німеччина закрила останні три атомні станції.