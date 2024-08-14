ВМС Індії «засвітили» переміщення своєї ядерної зброї через знімок з йогою в Instagram

Військово-морські сили Індії інтегрували йогу у свої тренувальні практики ще десятки років тому, а останнім часом почали проводити заняття на борту своїх військових кораблів — паралельно хизуючись знімками в Instagram і тим самим розкриваючи рух секретної ядерної зброї.

Дописи детально вивчила Федерація американських вчених (FAS), яка серед іншого відстежує світовий ядерний потенціал, і виявила, що подібні зображення, наприклад, вказують на те, що одна з найстаріших морських ракет Індії, здатна нести ядерну зброю, ймовірно, була знята з експлуатації.

Протягом 15 років ВМС Індії використовували лише два морські кораблі, які були спеціально налаштовані для запуску ядерних ракет Dhanush.

Dhanush — це варіант індійської балістичної ракети малої дальності Prithvi. Відносно малий радіус дії та конструкція на рідкому паливі означає, що її потрібно заправляти паливом безпосередньо перед запуском, тож корисність Dhanush як стратегічної зброї стримування була дуже обмеженою. Кораблі з цими ракетами повинні були б пропливати в небезпечній близькості від узбережжя Пакистану чи Китаю, щоб націлитись на об’єкти, що робить їх дуже вразливими для контратак.

Протягом багатьох років індійські ракети Dhanush перевозили два спеціально сконфігурованих морських патрульних судна класу Sukanya, відомі як INS Subhadra (бортовий номер P51) і INS Suvarna (P52), і вони найбільш чітко відрізнялися від чотирьох інших індійських патрульних кораблів подібного класу наявністю ракетних стабілізаторів на кормових палубах, які чітко видно на супутникових знімках, у тому числі на цьому зображенні від квітня 2018 року:

Протягом наступних кількох років про активність Dhanush згадували у кількох дописах офіційного акаунту ВМС Індії у Facebook, також кораблі-носії можна було побачити на пізніших супутникових знімках. Але у FAS з’явились підозри, що ракети могли ліквідувати на користь більш сучасної та потужнішої зброї.

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Припущення вчених посилились завдяки серії дописів у Instagram, де місцевий суспільний мовник оприлюднив тренування з йоги для військових під час візитів до порту Сейшельських островів у жовтні 2022 року. Судно INS Suvarna мало нові позначки й вказувало на те, що не пізніше грудня 2021 року стабілізатори ракет були зняті з корабля, і з того часу судно не могло запускати балістичні ракети Dhanush.

В той самий час, коли екіпаж INS Suvarna займався йогою на Сейшельських островах, супутниковий знімок, зроблений Maxar Technologies, показав друге патрульне судно класу Sukanya на військово-морській базі Карвар зі спорудженою кормовою палубою, а наступний супутниковий знімок 2023 року запримітив на ній новий малюнок, що свідчив про використання палуби, як вертолітного майданчика.

Цей самий унікальний малюнок палуби був повністю показаний на іншій сесії йоги на Сейшельських островах під час візиту INS Subhadra в порт у лютому 2024 року, що зрештою підтвердило припущення дослідників щодо втрати здатності судна доставляти ядерні ракети Dhanush.

Протягом багатьох років дослідники припускали, що нинішня система буде ліквідована, як тільки з’являться нові ядерні засоби стримування. І судячи з усіх цих фото, час заміни настав: ймовірно, індійський підводний човен з балістичними ракетами INS Arighat буде передано до складу ВМС до кінця 2024 року. Ще два підводні човни з балістичними ракетами запустять протягом цього десятиліття, а супутникові зображення показують, що вони зможуть нести вдвічі більше ракет, ніж перші два судна Індії.

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Індія довгий час вважалась незначним гравцем з огляду на розміри її ядерних запасів (всього 172 ядерні боєприпаси, коли у Росії та США їх понад 5 тисяч). Як і інші ядерні держави, Індія підтримує «тріаду»: має ядерну зброю повітряного базування, ядерну зброю наземного базування та ядерну зброю морського базування.