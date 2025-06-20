Крихітний робот-спінер швидко видаляє тромби у судинах, до яких інакше не дістатися

Джеремі Хейт та Рене Чжао демонструють використання спінера, використовуючи модель кровоносної системи людини/Aaron Kehoe

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідники з лабораторії Стенфордського Університету у США створили крихітну трубку з тонкими ребрами для ефективного видалення тромбів з судин.

Під час випробувань цей крихітний спінер розмістили у моделі артерії, яку забив тромб. За лічені секунди пристрій ліквідував смертельно небезпечну закупорку, відновивши нормальний кровотік.

Мільйони людей у всьому світі страждають від інсультів, серцевих нападів та тромбоемболії легеневої артерії. Найбільш поширеними є ішемічні інсульти, коли тромб блокує кровотік до мозку. Лікарі зазвичай проводять видалення тромбу за допомогою техніки, що називається тромбектомією. Однак крихітні вакуумні пристрої та сітчасті петлі, які використовуються під час проведення тромбектомії, часто виявляються не дуже ефективними.

Як зазначає співавтор нового дослідження, керівник відділення нейроінтервенції у Стенфорді, доктор Джеремі Хейт, сучасні технології успішно видаляють тромби з першої спроби тільки у 50% випадків. У складних випадках ймовірність невдачі може перевищувати 80%. Замість того, щоб смикати або пробувати розірвати тромб, крихітний спінер змінює його форму, стискаючи та скручуючи липкі нитки згустку, поки той не зменшиться настільки, щоб його можна було просто висмоктати.

«У більшості випадків ми більш ніж удвічі перевищуємо ефективність сучасних технологій. А для найскладніших тромбів, які за допомогою сучасних пристроїв ми видаляємо не більше ніж у 11% випадків, з новим пристроєм у 90% випадків нам вдається відкрити артерію з першої спроби», — наголошує Джеремі Хейт.

Тромб формується за допомогою фібрину — міцного білка, який поєднує еретроцити у згусток. Традиційні пристрої для тромбектомії розтягують або розривають згусток, що створює ризик розриву тромбу та подальших закупорок в іншому місці.

«Унікальність цього спінера в тому, що він застосовує компресійні та зсувні сили для стиснення всього згустку. Він працює однаково добре для широкого спектру складів та розмірів згустків. Навіть для щільних, багатих на фібрин згустків, які неможливо обробити за допомогою сучасних технологій, наш спінер може їх обробити», — пояснює старший автор дослідження, професор Руїке Рене Чжао.

Пристрій вводиться до кровоносних судин за допомогою катетера. Доходячи до тромбу спінер починає крутитись зі швидкістю до 40 тис. обертів на хвилину. Щілини і ребра на трубці створюють локалізоване всмоктування, яке м’яко притискає згусток до його поверхні. Червоні кров’яні клітини вивільняються, об’єм згустку зменшується до 95%, а щільна фібринова кулька втягується у спінер.

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Під час випробувань пристрою на свинях спінер видаляв тромби в церебральних та ниркових артеріях майже з ідеальною результативністю. У більш ніж 500 лабораторних випробуваннях, включаючи моделі звивистих судин, пристрій досягав повної реваскуляризації майже щоразу.

Далі очікується проведення клінічних випробувань. Однак на думку розробників, їхній пристрій може отримати ширше застосування. Наприклад, цей спінер може допомогти у видаленні фрагментів каміння у нирках.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: ZMEScience

Розділ Технології виходить за підтримки

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