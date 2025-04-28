Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі

China Daily

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В китайському місті Ухань хірурги успішно пересадили штучне серце з магнітною левітацією і вагою усього 45 грамів 7-річній дитині.

Зазначається, що магнітно-левітуючий пристрій третього покоління призначений для лікування серцевої недостатності у дітей. Щороку у Китаї госпіталізують близько 40 тис. дітей із серцевою недостатністю. З них від 7-10% потребують термінової пересадки.

Тим не менш, у країні проводиться менше 100 дитячих трансплантацій на рік через гострий дефіцит донорів. Однак в Ухані хірургам вдалось успішно пересадити 7-річному хлопчику крихітне штучне серце розміром з монетку, яке переміщується за допомогою магнітної левітації.

Відомо, що хлопчику на ім’я Цзюнь Цзюнь у травні 2024 року встановили діагноз термінальної стадії серцевої недостатності і рекомендували провести пересадку серця. Подальші тести продемонстрували, що пацієнт має рідкісну групу крові, що ще більше ускладнило пошук донора. У дитини розвинулась дихальна недостатність і хлопчик зіштовхнувся із високими інфекційними ризиками та іншими ускладненнями.

Було прийнято рішення щодо імплантації спеціалізованого пристрою з маглевом для дітей з серцевою недостатністю. Зазначається, що діаметр пристрою складає усього 2,9 см, а вага — усього 45 грамів. Цей пристрій працює зі швидкістю від 1,5 тис. до 3,6 тис. обертів на хвилину для підтримки стабільного кровообігу у дітей, що не мають великої ваги. Пристрій працює як потужний мотор, дозволяючи послабленим шлуночкам відпочивати, підтримуючи кровообіг.

Такі пристрої покликані забезпечувати тимчасову підтримку функцій серця. Однак сучасні моделі часто пошкоджують судини або призначені виключно для дорослих. Для вирішення цієї проблеми у 2021 році уханська лікарня уклала угоду з Shenzhen Core Medical Technology Co. Ltd. Вони спільно розробили пристрій третього покоління на магнітній подушці, призначений спеціально для лікування серцевої недостатності у дітей.

На відміну від моделей для дорослих пацієнтів, цей пристрій не є зменшеною версією, а спеціально розроблений для дітей, з усіма параметрами, налаштованими для задоволення унікальних анатомічних та фізіологічних потреб маленьких пацієнтів. Після п’ятигодинної операції у 7-річного пацієнта вже наступного дня відновилося самостійне дихання, вже за п’ять днів його перевели до спеціалізованого відділення. У дитини зараз спостерігаються стабільні показники життєдіяльності та є перспективи для продовження лікування.

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Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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