Криптовалюти стануть найгіршим активом 2025 року, — старший стратег Bloomberg Intelligence

Старший стратег з товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун переконаний, що криптовалюти покажуть найгірші результати серед усіх основних класів активів. Водночас експерт вважає, що біткоїн та державні облігації стануть лідерами у 2025 році.

Аналітик зазначив, що індекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) виріс на 7% з початку року, станом на 1 серпня, що фактично відповідає зростанню S&P 500, навіть попри зниження індексу Bloomberg Dollar Index на 7,5%. З волатильністю, яка приблизно в чотири рази перевищує волатильність індексу S&P 500, стабільні показники BGCI у 2025 році можуть бути червоним прапорцем.

Загалом, МакГлоун очікує, що 2025 рік буде несприятливим для американського фондового ринку, що ознаменує початок третього 50% падіння з 2000 року.

Раніше МакГлоун неодноразово прогнозував, що біткоїн може впасти до $10 тис. Однак після цього BTC досяг нового історичного максимуму. Всупереч цьому, МакГлоун все одно зберігає ведмежі настрої стосовно криптовалют.

Джерело: Mike McGlone