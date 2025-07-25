Новини Крипто 25.07.2025 comment views icon

Біткоїн полетів униз: ліквідовано позицій трейдерів на $514 млн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Біткоїн полетів униз: ліквідовано позицій трейдерів на $514 млн

Настав час для корекції. Після рекордного підняття ціни BTC до $123 тис., вартість активу опустилась до $115 тис. Це призвело до масових ліквідацій позицій.

За останні 24 години було ліквідовано 145 586 трейдерів, загальна сума ліквідацій склала $514 млн. Найбільшим був ліквідаційний ордер на біржі OKX у парі BTC-USDT-SWAP на суму $17,35 млн. Найбільше постраждали лонгісти: ліквідації склали $363 млн.

ETH також опустився до $3,622, що викликало ліквідації лонг-позицій на суму $104 млн.

Тим часом DOGE втратив 7% ринкової капіталізації за останні 24 години і подешевшав до $0,22. Це призвело до ліквідації лонгів на $26 млн.

Багато людей відкрили лонги по альткоїнах після того, як побачили сильне зростання ETH. Звичайно ж, маркет-мейкери зробили дамп і ліквідували пізні лонги.

Крім того, активізувались старі кити, яки кинулись фіксувати прибуток. Це посприяло падінню ціни.

Джерело: Coinglass

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