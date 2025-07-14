Новини Крипто 14.07.2025 comment views icon

Біткоїн пробив чергову стелю і готується прорвати рівень $125 тис.

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Тетяна Нечет

Автор новин

Біткоїн пробив чергову стелю і готується прорвати рівень $125 тис.

Не пройшло й тижня, як біткоїн оновив історичний рекорд ціни. 10 липня BTC торгувався  по $112 тис., а вже 14 липня досяг позначки у $123 тис. на тлі зростанням криптовалютних ETF. У четвер біткойн-ETF зафіксували найбільший день припливу коштів у 2025 році на рівні $1,18 млрд.

Головний операційний директор криптовалютної біржі BTSE вважає, що найближчими місяцями біткоїн досягне позначки $125 тис.

Торгові суперечки Трампа ЄС, Мексикою та інші партнерами, можуть спричинити падіння на наступному тижні. Але інституційні покупці біткоїна знижують цей ризик і зберігають свої позиції, що говорить про те, що криптовалюта зростатиме в довгостроковій перспективі.

Також вверх ціну підштовхує те, що Конгрес США наближається до прийняття нового криптозаконодавства. Палата представників США почне обговорення серії криптозаконопроєктів у понеділок у рамках так званого Криптотижня.

Законопроєкти спрямовані на забезпечення чіткішої регуляції для індустрії цифрових активів. Така політика довго очікувалася індустрією і підтримується президентом США Дональдом Трампом, який позиціонує себе як прокриптовалютний президент і бере участь у кількох криптопроєктах.

Одним з найважливіших законопроєктів на розгляді є Genius Act, який може встановити федеральні обмеження для стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, та створити шлях для приватних компаній випускати власні цифрові долари.

Джерело: CNBC 

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