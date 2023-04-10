Криза на ринку електроніки: доходи TSMC другий квартал поспіль не дотягують до прогнозів аналітиків

Компанія TSMC не змогла виправдати прогнози аналітиків щодо виторгу. Це сталося другий квартал поспіль, це говорить про зниження світового попиту на електроніку, що продовжується.

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За даними Bloomberg, дохід TSMC у першому кварталі 2023 року склав 508,6 млрд тайванських доларів ($16,7 млрд), що нижче за середні прогнози аналітиків – 525,5 млрд тайванських доларів. Причиною тому став різкий спад доходів у березні. Продажі минулого місяця впали на 15% порівняно з попереднім роком і склали 145,4 млрд тайванських доларів.

Така ситуація дає підстави припускати, що спад напівпровідникової галузі ще далекий від завершення. Річ у тім, що зростання відсоткових ставок, зростання інфляції й банківська криза, що триває, позначаються на споживчих настроях. Згідно з останніми даними IDC, глобальні постачання ПК у першому кварталі впали на 29%, насамперед коштом лінійки Apple Mac. TSMC є контрактним виробником чипів для багатьох виробників комп’ютерної техніки та побутової електроніки. Тому зниження попиту на цих ринках автоматично позначається на обсязі замовлень випуску чипів.

Враховуючи кризові явища, TSMC скоригувала свої плани капітальних інвестицій на цей рік з $36,3 млрд до діапазону $32-36 млрд. У січні керівництво компанії заявило, що очікується зниження продажів у першому півріччі на однозначний відсоток у доларовому вираженні, але у другому півріччі бізнес пожвавиться.

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Конкуруюча компанія Samsung планує скорочення виробництва пам’яті на тлі найбільшого з 2009 року падіння квартального прибутку.

Додамо, крім зниження попиту на електроніку на бізнес TSMC також чинить тиск політична ситуація. Компанія змушена виробляти свої передові чипи за кордоном та нарощує потужності у США та Японії. Світові політики та споживачі дедалі більше побоюються технологічної залежності від Тайваню, який може стати жертвою агресії материкового Китаю.

Джерело: bloomberg